PSD fecha com PRB e PROS no Estado

O deputado Amaro Neto deve ganhar apoio de partidos para candidatura ao Senado Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

PRB e PROS já fecharam uma parceria no Estado e o PSD será o próximo a se juntar à dupla. O anúncio oficial ainda não saiu, mas as conversas estão adiantadas, separadas apenas por um jogo da Seleção Brasileira  no caso, o jogo entre Brasil e Bélgica nesta sexta-feira (06), pela Copa do Mundo da Rússia. A ideia é que a parceria seja selada, oficialmente, depois de sexta.

encontro estadual do PROS, no último dia 24, já foi fechado o apoio da sigla e do PRB tanto a Amaro quanto à pré-candidatura de Ricardo Ferraço (PSDB) ao Senado. O PSD pretende declarar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Amaro Neto (PRB) ao Senado. No, já foi fechado o apoio da sigla e do PRB tanto a Amaro quanto à pré-candidatura de Ricardo Ferraço (PSDB) ao Senado.

"Inicialmente, a parceria com o PSD é para o Senado, com Amaro; para o governo, com Hartung; e para (deputado) federal. (Deputado) estadual temos que ver como vai ficar o bloco, podemos fazer 'pernas' (coligações) diferentes da de federal", diz o presidente estadual do PROS, o deputado estadual Sandro Locutor. Ele é um dos pré-candidatos à Câmara no grupo, assim como os ex-prefeitos de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) e Rodney Miranda (PRB).