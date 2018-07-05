Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Partidos unidos

PSD fecha com PRB e PROS no Estado

Trio reforça apoio à pré-candidatura do deputado estadual Amaro Neto (PRB) ao Senado

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 19:28
O deputado Amaro Neto deve ganhar apoio de partidos para candidatura ao Senado Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
PRB e PROS já fecharam uma parceria no Estado e o PSD será o próximo a se juntar à dupla. O anúncio oficial ainda não saiu, mas as conversas estão adiantadas, separadas apenas por um jogo da Seleção Brasileira  no caso, o jogo entre Brasil e Bélgica nesta sexta-feira (06), pela Copa do Mundo da Rússia. A ideia é que a parceria seja selada, oficialmente, depois de sexta. 
O PSD pretende declarar apoio à pré-candidatura do deputado estadual Amaro Neto (PRB) ao Senado. No encontro estadual do PROS, no último dia 24, já foi fechado o apoio da sigla e do PRB tanto a Amaro quanto à pré-candidatura de Ricardo Ferraço (PSDB) ao Senado. 
"Inicialmente, a parceria com o PSD é para o Senado, com Amaro; para o governo, com Hartung; e para (deputado) federal. (Deputado) estadual temos que ver como vai ficar o bloco, podemos fazer 'pernas' (coligações) diferentes da de federal", diz o presidente estadual do PROS, o deputado estadual Sandro Locutor. Ele é um dos pré-candidatos à Câmara no grupo, assim como os ex-prefeitos de Vila Velha Neucimar Fraga (PSD) e Rodney Miranda (PRB).
Um integrante do PSD avalia que o apoio a Amaro ao Senado é relevante, além da afinidade política, para garantir a aliança para os candidatos a deputado federal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados