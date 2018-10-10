PSB vai com Haddad no 2º turno, mas Casagrande fica neutro

Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Com o anúncio da Executiva nacional do PSB na tarde de ontem, do apoio ao candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, no segundo turno, o governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), oficializou sua posição de se manter neutro na disputa.

No primeiro turno, o socialista deu palanque para Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin. Ele é secretário-geral da Executiva Nacional, e foi a Brasília participar da reunião.

"Não houve propriamente uma votação, houve um debate. Pela história do PSB nacional, mais próxima desse campo democrático e popular, o partido decidiu pelo Haddad. Mas eu avisei ao presidente que vou me manter nessa posição equilibrada, sem me posicionar para um ou outro, em respeito aos meus eleitores, e visando os interesses do Espírito Santo", reforçou.

O socialista terá que lidar, nos próximos quatro anos, com os 4 deputados estaduais e uma deputada federal eleitos pelo partido do candidato Jair Bolsonaro, o PSL. No Espírito Santo, Bolsonaro foi votado por 54,8% da população, sua 11ª maior votação, entre os Estados.

Segundo Casagrande, sua decisão em não manifestar posição no 2º turno também é por ter obtido a vitória no 1º turno. É a posição mais respeitosa com os dois, estou preservando e sendo elegante com um e outro, o que me ajuda nas relações futuras. Como liderança, e pela função que vou assumir a partir de janeiro, é uma posição de responsabilidade".

O governador eleito acrescentou que não deve ter dificuldades de relacionamento com qualquer um deles. "Qualquer um que vencer, eu terei condições de dialogar, e mesmo se eu manifestasse a minha opinião. Mas isso aumenta a possibilidade de um bom relacionamento", destacou.

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, no entanto, disse acreditar que Casagrande vai mudar de ideia no decorrer da campanha. "Eu acredito que o Casagrande, ao longo do tempo, vai se incorporar à decisão que foi tomada aqui na executiva nacional do PSB", disse, ao jornal O Globo.

ESTADOS

Além do Espírito Santo, o PSB elegeu governadores em Pernambuco (Paulo Câmara) e Paraíba (João Azevedo), e disputa o segundo turno em São Paulo, com Márcio Franca, Brasília, com Rodrigo Rollemberg, no Amapá, com João Capiberibe, e em Sergipe, com Valadares Filho.

No caso de São Paulo e Brasília, Siqueira, defendeu que os candidatos que disputam o segundo turno precisam ter a liberdade para conduzir as suas campanhas, levando em consideração as alianças que precisam ser realizadas para que cheguem à vitória.

Segundo ele, a primeira sugestão que fará a Haddad é para que ele busque agregar todas as instituições e partidos que defendem a democracia.