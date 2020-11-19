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Eleições 2020

PSB quer apoiar Boulos, mas Márcio França resiste e relembra 2018

A sigla acredita que o partido deve se somar ao espectro da esquerda, mas o ex-governador resiste ao lembrar que não recebeu o apoio do PSOL
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:12

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:12

O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos
O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos Crédito: Alice Vergueiro/Folhapress
O presidente do PSB, Carlos Siqueira, e o ex-governador Márcio França (PSB) terão uma reunião na noite desta quinta-feira (19) para definir qual será o posicionamento do partido em relação ao segundo turno em São Paulo. Eles deverão anunciar uma posição após o encontro.
A cúpula do partido pende para o apoio a Guilherme Boulos (PSOL), em nome de uma união das siglas de esquerda. Siqueira, inclusive, já conversou com o candidato e com sua vice, Luiza Erundina (PSOL), que foi do PSB.
O argumento da sigla é que o partido deve se somar ao espectro da esquerda, apesar das diferenças, como fez em Porto Alegre, e distante de João Doria (PSDB).
Por outro lado, França resiste ao lembrar do segundo turno de 2018, quando disputou o governo de São Paulo contra Doria e não recebeu o apoio do PSOL.
Uma possibilidade colocada na mesa é a de que o partido apoie a chapa de Boulos sem o envolvimento de França, que se distanciaria do pleito. No entanto, o partido prefere que o ex-governador se engaje na disputa.

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