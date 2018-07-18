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Procurando saídas

PRP rejeita aliança com Jair Bolsonaro nas eleições 2018

Partido se recusou a indicar general da reserva Augusto Heleno como vice do pré-candidato do PSL à Presidência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 14:31

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 14:31

Jair Bolsonaro Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
O Partido Republicano Progressista (PRP) recusou, nesta quarta-feira (19), indicar o nome do general da reserva Augusto Heleno para a vaga de vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) para a disputa à Presidência nas eleições 2018. No dia anterior, o parlamentar havia indicado que anunciaria Heleno como vice.
Leia também: Magno Malta será coordenador nacional da campanha de Bolsonaro
Sem o PRP, Bolsonaro pode optar por uma chapa puro-sangue com um nome do próprio PSL na vice. Há quatro nomes em discussão. Uma das saídas, segundo apurou o Estado, seria a indicação da advogada Janaína Paschoal, filiada ao mesmo partido de Bolsonaro, como vice. Paschoal é uma das autoras do pedido do impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff e estava cotada para disputar o governo paulista ou uma vaga na Câmara dos Deputados.
"O partido dele não quis aliança alegando compromissos regionais. Usaram um argumento Tim Maia: do tipo me dê motivo", deputado major Olímpio, presidente do PSL-SP e integrante da cúpula nacional da pré-campanha de Bolsonaro.
Sobre os motivos, Olimpo usou uma frase dita pelo ex-presidente Jânio Quadros ao renunciar a Presidência da República em 1961: "Jânio chamava isso nos anos 60 de forças ocultas".
Ele explica que o PRP não interessava: "Nós queríamos a figura dele (do general). O PRP é indiferente para nós".
A escolha de um vice virou um problema para Bolsonaro. O favorito dele para a vaga era o senador Magno Malta (PR-ES), mas as conversas foram encerradas após Malta rejeitar a proposta. Além da recusa de Malta, o PSL e o PR não chegaram a um acordo nas alianças regionais.

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