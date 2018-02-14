Prouni divulga lista de aprovados nesta quarta-feira

Prouni Crédito: Arquivo | G1

O resultado do Programa Universidade Para Todos (ProUni)2018 será divulgado nesta quarta-feira de Cinzas, 14, no site https://siteprouni.mec.gov.br/

Os candidatos aprovados para as bolsas de estudos terão de comprovar os dados pessoais na universidade onde estudarão, entre os dias 15 e 23 de fevereiro. A falta de documentos no momento da comprovação de informações gera a perda da bolsa.

O programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais.

As oportunidades foram exclusivas para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 com média 450 pontos em cada uma das provas e nota superior a zero na redação.

Os candidatos precisaram comprovar a renda familiar per capita (por pessoa) para saber à qual bolsa teriam direito.

Bolsas de 100% - renda de até um salário mínimo por pessoa

Bolsas de 50% - renda de até três salários mínimos

Além disso, o candidato deve satisfazer a pelo menos uma das condições abaixo:

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

Ser pessoa com deficiência;

Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura. Nesses casos, não há requisitos de renda.

Segunda chamada

A segunda lista dos aprovados será divulgada no dia 2 de março. Caso o candidato não seja aprovado novamente, poderá manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 16 e 19 de março, no site do Prouni.

Calendário Prouni 2018

Resultado da primeira chamada: 14 de fevereiro

Comprovação de informações da 1ª chamada: entre 15 e 23 de fevereiro

Resultado da segunda chamada: 2 de março

Comprovação de informações da 2ª chamada: entre 2 e 9 de março