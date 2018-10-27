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Vitória

Protestos a favor de Bolsonaro e Haddad acontecem na Grande Vitória

Manifestantes a favor de Bolsonaro saíram em carreta pela Capital; manifestantes pró-Haddad se concentraram na Praça do Papa, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 19:47

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 19:47

Os protestos acontecem simultaneamente em Vitória Crédito: Vinicius Valfré/Ludmila de Azevedo
Neste sábado (27), véspera de eleição, protestos a favor do candidato Jair Bolsonaro (PSL) e do candidato Fernando Haddad (PT) marcaram a Grande Vitória. Às 16h09, uma carreata a favor do candidato do PSL saiu do Tancredão, em Vitória, e percorreu ruas da Capital. A Polícia Militar informou, no local, que 200 veículos participavam do ato no início. Segundo os organizadores da manifestação, o percurso da carreata pró-Bolsonaro passou pelo Tancredão, Centro de Vitória, Avenida Vitória, Avenida Marechal Campos, Avenida Fernando Ferrari, Adalberto Simão Nader, Camburi, e, por fim, em Jardim Camburi. 
Por volta das 17h13, os manifestantes a favor de Bolsonaro seguiram pela Ponte da Passagem sentido Avenida Fernando Ferrari. Às 17h39, a carreata seguiu pela Avenida Adalberto Simão Nader. Às 17h57, os carros passavam em Jardim Camburi. No bairro, moradores, da sacada dos apartamentos, demonstraram apoio a Jair Bolsonaro, alguns com a bandeira do Brasil e outros piscando as luzes. 
Às 18h22 a carreata chegou no ponto final, na Avenida Carlos Lindenberg, em Jardim Camburi, próximo a esquina com a Avenida Alfredo Arcure. Os apoiadores de Bolsonaro se organizavam para uma corrente de oração. Por volta das 18h50, o ato acabou e os eleitores de Bolsonaro cantaram o hino nacional brasileiro.
VEJA VÍDEO
PRÓ-HADDAD
Já na Praça do Papa, também em Vitória, manifestantes se reuniram a favor de Haddad e pedem respeito à democracia, com a presença de bandeiras e trio elétrico. No local, de acordo com a Polícia Militar, por volta de 16h40, 500 pessoas participavam da concentração. Durante a passeata, outras pessoas aderiram ao movimento. 
Por volta das 17h13, os manifestantes seguiam pela Ponte da Passagem sentido Avenida Fernando Ferrari. Às 17h18, o grupo já passava em frente a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Às 17h20, o grupo saiu da Praça do Papa em direção à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no sentido Praia de Camburi, em Vitória. Todas as faixas sentido praia chegaram a ser fechadas, mas uma delas foi aberta para o trânsito na região. 
Às 18h07, um homem surgiu em meio à manifestação, que passava na avenida Américo Buaiz, e passou a gritar frases de apoio a Bolsonaro. Houveu um princípio de confusão, mas um policial recomendou que o homem se afastasse. Às 18h19, o trio elétrico chegou em frente ao monumento Vitória 360º, na Enseada do Suá, onde duas faixas permanecem bloqueadas no sentido praia.
Às 18h28, a manifestação chegou ao fim e o trânsito foi totalmente liberado.
Procuradas para atualizar as informações sobre o público participante das manifestações, a organização e a assessoria da Polícia Militar, via Secretaria de Segurança, informaram que não repassariam nenhuma estimativa de participantes.
PAÍS
Apoiadores de Bolsonaro estão reunidos em frente ao Estádio Mané Garrincha, na região central de Brasília. Por enquanto, há um carro de som no local, tocando músicas em apoio ao candidato, seguido por uma fila de cerca de 50 carros. Apoiadores continuam a chegar em outros veículos com bandeiras do Brasil, camisetas e faixas a favor do candidato.
Já os simpatizantes de Haddad fizeram um ato a 30 quilômetros do centro de Brasília. A pé, com bandeiras vermelhas, os simpatizantes abordavam quem passava pelo centro da maior região administrativa do DF. Os manifestantes tocavam jingles de campanha e ocupavam a faixa de pedestres quando o semáforo fechava. 
Carreata a favor de Bolsonaro passa pela Curva do Saldanha, em Vitória

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