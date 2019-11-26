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Garantia de Lei e da Ordem

Proposta de Bolsonaro de usar GLO em área rural divide juristas

Os juristas argumentam, por um lado, que a responsabilidade por esse tipo de processo é do Poder Judiciário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 10:49

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 10:49

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (25), que irá apresentar projeto de lei para permitir ações da Garantia de Lei e da Ordem (GLO) em reintegrações de posse no campo. A proposta divide juristas. Eles argumentam, por um lado, que a responsabilidade por esse tipo de processo é do Poder Judiciário, que, em geral, solicita apoio da Polícia Militar ao Estados.
A GLO é uma prerrogativa da Presidência e só deve ser empregada caso outras alternativas policiais não tenham dado resultado. Há quem defenda, porém, que propriedades rurais produtivas invadidas podem ser enquadradas como algo necessário à ordem econômica nacional, o que justificaria o emprego de Forças Armadas.

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"A reintegração de posse é um processo (judicial). Quem coordena e comanda é o Poder Judiciário, e não o Executivo", afirmou Marcos da Costa, ex-presidente da OAB de São Paulo. Segundo ele, como o Judiciário não tem força policial, muitas vezes o juiz solicita à Polícia Militar apoio para garantir o cumprimento da sua decisão. Na proposta de Bolsonaro não ficou claro como o Executivo escolheria em que caso as Forças Armadas seriam chamadas.
Terence Trennepohl, pós-doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Harvard, destaca que a propriedade privada é um dos princípios da ordem econômica nacional previstos na Constituição, que também define que a função das Forças Armadas é garantir a lei e a ordem. "A propriedade privada tem que ser protegida." Segundo ele, hoje os proprietários de terra são prejudicados quando um Estado deixa de cumprir as ordens judiciais. 

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