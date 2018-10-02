Propaganda em rede social fica proibida no dia da votação

Nas eleições deste ano, os candidatos não podem fazer campanha pelas redes sociais no dia eleição. De acordo com a legislação eleitoral, as postagens convencionais e os conteúdos impulsionados, que são aqueles pagos pelos usuários a fim de atingir um número maior de pessoas, devem ser cessados no sábado (6), um dia antes da votação.

O eleitor e o candidato precisam ficar atentos ao seu comportamento para evitar possíveis problemas com a Justiça Eleitoral nas eleições 2018, que acontecerão neste domingo (7). Em caso de descumprimento, estarão sujeitos a multas e até à cassação do mandato, no caso dos eleitos.

As regras no mundo virtual devem ser cumpridas à risca. Não só nas redes sociais, mas também nos aplicativos de mensagens instantâneas. Não pode haver o envio de mensagens no dia da eleição pedindo voto.

App do Facebook: acesso à rede social Crédito: Johannes Berg

Segundo o promotor de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael),os eleitores e candidatos podem sofrer sanções por uso indevido da internet. Domingo não é dia de fazer propaganda para ninguém. Os candidatos têm até sábado, dia 6, para fazer isso. Mensagens e publicações em redes sociais podem levar à multa, afirmou Berdeal.

Para evitar sanções, é importante se atualizar e ler as resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

(O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Samanta Nogueira)

O QUE PODE E O QUE NÃO PODE

NO DIA DA ELEIÇÃO

Eleitores

Pode

Usar broches, adesivos ou bandeiras, em manifestação silenciosa. Anotar os números dos candidatos e levar para a urna de votação. Publicar seu posicionamento político de forma respeitosa na rede social.

Não pode

Distribuir materiais gráficos. A entrada com o celular na cabine de votação está vetada. Manifestação coletiva a favor de algum candidato é propaganda eleitoral e é vedada.

Candidatos

Pode

Usar bandeiras móveis em vias públicas, desde que não atrapalhem o trânsito. Colar propaganda no para-brisa, desde que não ultrapasse meio metro quadrado.

Não pode