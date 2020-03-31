Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Promotoria apura omissão de mortes por coronavírus
Covid-19

Promotoria apura omissão de mortes por coronavírus

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a inspeção epidemiológica constatou a existência de casos suspeitos de coronavírus não notificados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 08:51

Publicado em 31 de Março de 2020 às 08:51

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
O Ministério Público de São Paulo investiga suposto delito de não notificação compulsória de cinco óbitos decorrentes do coronavírus no Hospital Sancta Maggiore, pertencente à rede de planos de saúde para idosos Prevent Senior, e também sobre a morte de um paciente no Hospital Santa Catarina, na região da Avenida Paulista.
"De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, a inspeção epidemiológica no referido hospital constatou a existência de casos suspeitos de coronavírus não notificados na unidade, fato que teria impedido a vigilância sanitária de adotar as medidas necessárias", relata a promotora de Justiça Criminal Celeste Leite dos Santos, gestora do projeto AVARC - Acolhimento de Vítimas, Análise e Resolução de Conflitos do MP SP.
A promotora pede diligências à Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, às Secretarias de Saúde do Estado e da Cidade de São Paulo, à Polícia Civil, e ao Hospital Santa Maggiore. Os familiares das vítimas da covid-19 no Santa Maggiore serão intimidados a prestarem depoimentos e auxiliarem na investigação.
Já sobre o Hospital Santa Catarina, a promotora diz que a instituição "comunicou na data de 20/03/2020 o óbito de um paciente de 70 anos vítima do novo coronavírus, sendo esse um caso não confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde". Segundo ela, "trata-se de omissão de notificação de doença extremamente grave que vem crescendo exponencialmente em todos os continentes do mundo".

Veja Também

Bolsonaro endossa notícia falsa para dizer que estados inflam mortes por coronavírus

OUTRO LADO

Procurada, a Prevent Senior informou em nota que "não foi notificada sobre o procedimento, mas prestará todas as informações que vierem a ser requisitadas pelo Ministério Público". A operadora afirma ainda que "acredita que as investigações serão uma excelente oportunidade para esclarecer inverdades pronunciadas pelo secretário municipal da Saúde nas últimas semanas."
O Hospital Santa Catarina, também em nota, ressaltou que "segue todos os protocolos e orientações do Ministério da Saúde, informando às vigilâncias epidemiológicas Local, Municipal e Estadual sobre os casos suspeitos, confirmados e óbitos pelo novo coronavírus. Até o momento, a Instituição não foi notificada de qualquer investigação aberta pelo Ministério Público de São Paulo. E, caso seja, responderá prontamente qualquer dúvida do órgão". 

Veja Também

Coronavírus no ES: Estado quer fazer 100 mil testes em abril

Vila Velha tem três casos de transmissão comunitária do coronavírus

104 profissionais do Sírio-Libanês já foram afastados por coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados