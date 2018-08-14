Projeto sobre medidas de proteção às mulheres é aprovado pela Câmara

Câmara aprova projeto sobre medidas de proteção às mulheres Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

A Câmara dos Deputados aprovou na manhã desta terça-feira (14) projeto de lei (Lei 6433/13) que altera a Maria da Penha e permite que delegados e policiais decidam, em caráter emergencial, sobre medidas protetivas para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Pelo projeto, nos casos em que as medidas protetivas forem decididas por delegado ou policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revisão da medida, comunicando sua decisão ao Ministério Público.