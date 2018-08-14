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Lei Maria da Penha

Projeto sobre medidas de proteção às mulheres é aprovado pela Câmara

Pelo projeto, nos casos em que as medidas protetivas forem decididas por delegado ou policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 17:39

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 17:39

Câmara aprova projeto sobre medidas de proteção às mulheres Crédito: Marcos Santos/USP Imagens
A Câmara dos Deputados aprovou na manhã desta terça-feira (14) projeto de lei (Lei 6433/13) que altera a Maria da Penha e permite que delegados e policiais decidam, em caráter emergencial, sobre medidas protetivas para atender mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
Pelo projeto, nos casos em que as medidas protetivas forem decididas por delegado ou policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revisão da medida, comunicando sua decisão ao Ministério Público.
O projeto foi o único votado na sessão desta manhã, que fazia parte do esforço concentrado convocado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). A medida provisória que extingue o Fundo Soberano do Brasil foi retirada da pauta do dia.

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