Projeto de Sistema Único de Segurança irá tramitar com urgência

A Câmara dos Deputados aprovou requerimento de urgência do projeto de Lei que cria o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). O texto prevê a ação integrada de inteligência e de comunicação entre as instituições ligadas à área de segurança pública, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias Civil e Militar, peritos, agentes penitenciários, agentes socioeducativos e Bombeiros.

Com o regime de urgência, o texto não precisará tramitar em comissões e poderá ser colocado em votação diretamente no plenário da Câmara, ou seja, para ser votado por todos os deputados de uma maneira mais rápida. Como a matéria ainda guarda certa polêmica, o presidente da casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) deve agendar o assunto para apreciação na semana que vem.