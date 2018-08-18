Programa de André Moreira prevê separação entre PM e Bombeiros

André Moreira recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia de vesícula Crédito: Guilherme Ferrari

O programa de governo do candidato ao Palácio Anchieta André Moreira (PSOL) elenca, na área da segurança pública, uma medida que seria a "separação entre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros". O plano fala de "medidas desmilitarizantes", como um novo código de ética e disciplina para as polícias, a criação de uma carreira única na área militar, e chega ao seguinte ponto:

"Separação entre Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Essa medida visa distinguir as ações da Polícia e do Corpo de Bombeiros, que hoje estão, na maioria dos Estados, sob o mesmo comando. Isso faz com que os trabalhadores bombeiros tenham o mesmo regime disciplinar e hierárquico da PM. Se isso já é antiquado para a Polícia, imagine para os bombeiros. Mas essa medida não pode significar o fortalecimento das castas superiores do Corpo de Bombeiros. Deve, portanto, ser combinada com uma democratização do órgão."

SEPARAÇÃO DESDE 1997

No Espírito Santo, no entanto, a PM e o Corpo de Bombeiros já não estão sob o mesmo comando desde 1997. "O Corpo de Bombeiros foi um órgão de execução da Polícia Militar até o dia 25 de agosto de 1997, data em que foi publicada a Emenda Constitucional nº 12 que permitiu a sua desvinculação da Polícia Militar", diz o site do Corpo de Bombeiros.

Desfile militar. Corpo de Bombeiros desfilando na Avenida Beira-Mar, em 2013 Crédito: Nestor Muller/Arquivo

ADEQUAÇÕES

André Moreira, que recebeu alta nesta sexta-feira (17) após ser submetido a uma cirurgia, admitiu à reportagem que o trecho do programa foi livremente inspirado em um plano nacional do partido, uma vez que em alguns Estados policiais e bombeiros estão sob o mesmo guarda-chuva. "Aqui já é separado. É uma coisa que a gente pegou do programa nacional porque em alguns Estados tem isso. Mas apesar da separação, os modelos de hierarquia e o regramento de disciplina são os mesmos para policiais militares e bombeiros, sendo que têm funções distintas", pondera o candidato.

Assim, apesar da separação, Moreira vê a necessidade de adequações. "O Estado não pode converter os bombeiros em civis, mas pode adequar, pode fazer um regramento disciplinar diferente. Não deve, por exemplo, caber prisão administrativa nem para policiais nem para bombeiros. E os bombeiros não se colocam em confronto com a população. Isso é herança da ditadura para poder usar os bombeiros como força auxiliar do Exército", complementa.

CARREIRA ÚNICA

O programa também prevê uma carreira única para os militares, tanto dos bombeiros quanto da PM.

"Hoje é possível entrar na área militar como praça (Cabo, Soldado ou Sargento) ou oficial (demais cargos, de maior patente) e não é possível, sem ser por um novo concurso, 'subir' de praça para oficial. Essa divisão serve para criar um regime de medo permanente dentro da corporação e uma casta de funcionários que acabam apenas por exercer 'posições de comando' e serviços administrativos. Portanto, mesmo antes da unificação das polícias, é possível adotar medidas no âmbito estadual que colaborarão com a necessária reforma do modelo estrutural da Polícia Militar, visando à construção do novo paradigma de segurança pública defendido pelo PSOL", diz o texto.