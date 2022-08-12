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Folha de São Paulo

Professores morrem em acidente com van e caminhão no Paraná

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colisão entre uma van e um caminhão nos Campos Gerais, no Paraná, resultou na morte de sete pessoas, entre elas seis professores, no fim da n...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 14:58

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 14:58

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A colisão entre uma van e um caminhão nos Campos Gerais, no Paraná, resultou na morte de sete pessoas, entre elas seis professores, no fim da noite desta quinta-feira (11). O motorista da van é a outra vítima. Três pessoas ficaram feridas e estão internadas em estado grave.
Todos estavam a caminho de Curitiba, onde participariam da 8ª Conferência Estadual de Educação, que foi aberta e logo após encerrada, com uma homenagem às vítimas.
O acidente ocorreu foi por volta das 23h30, na cidade de Palmeira, no km 544 da BR-376. Dos dez ocupantes da van, apenas três sobreviveram. O motorista do caminhão não se feriu.
Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), dois homens e quatro mulheres, entre eles o motorista da van, morreram no local do acidente e foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa (PR).
Além deles, outra passageira morreu a caminho do Hospital do Rocio, em Campo Largo (PR), e três ocupantes (um homem e duas mulheres) sofreram ferimentos graves e foram encaminhados a hospitais da região. A Polícia Científica compareceu ao local e as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira.
De acordo com a APP-Sindicato, entidade que organiza a conferência e da qual os educadores eram filiados, os professores são das cidades de Cambará, Santo Antônio da Platina e Barra do Jacaré, cidade de apenas 2.700 habitantes.
Em nota, o sindicato disse que acompanha a situação e presta todo o auxílio necessário às famílias das vítimas. "A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados(as) de todo o estado em Curitiba, será reavaliada", publicou.
A Seed (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) declarou luto oficial de três dias pela morte dos educadores. Em nota, a pasta se diz chocada e triste. "Nos solidarizamos com as vítimas, seus familiares, seus alunos, suas escolas, seus colegas de trabalho e com a APP."
A Defensoria Pública do Estado do Paraná manifestou solidariedade às famílias "e profunda consternação pelas mortes dos professores e professoras neste momento de dor".
Várias entidades, partidos e candidatos políticos também manifestaram pesar pelas mortes dos educadores.
*
QUEM SÃO AS VÍTIMAS
Segundo comunicado do App-Sindicato; Polícia Civil não divulgou nomes
- Andreia Lemes Santana
- Aparecida Lucia da Cunha
- Ederson Camiloti
- Joana D´Arc Franco Bertoni
- Lucilene Prates Tomaz Saidler
- Silvia Regina Gomes
- Miguel Henrique de Souza Melo

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