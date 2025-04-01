Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Professora é afastada após denúncia de transfobia contra aluna em escola municipal do Rio
Grave

Professora é afastada após denúncia de transfobia contra aluna em escola municipal do Rio

Além da transfobia, a mãe da aluna relatou que a mesma professora já havia demonstrado preconceito religioso em 2023, ao obrigar os alunos a rezar em sala de aula ao descobrir que a adolescente é praticante do candomblé

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 11:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2025 às 11:20
Caso segue sob invetigação da 26ª DP, do bairro Todos os Santos, no Rio
Caso segue sob invetigação da 26ª DP, do bairro Todos os Santos, no Rio Crédito: Reprodução/Google Street View
Uma professora de uma escola municipal do Rio de Janeiro foi afastada depois de uma denúncia de transfobia contra uma aluna de 13 anos. A família da estudante registrou o caso na última quarta-feira (26), na delegacia de Todos os Santos, na zona norte da capital fluminense. De acordo com o boletim de ocorrência, a educadora teria se recusado a tratar a adolescente pelo nome social adotado oficialmente desde o ano passado.
A Secretaria Municipal de Educação informou que a professora está respondendo a uma sindicância e não atua mais na unidade. "A responsável e a aluna foram acolhidas pela direção da escola e estão sendo acompanhadas por equipe interdisciplinar", afirmou a pasta. O nome da docente não foi divulgado, por isso, a reportagem não pôde localizar sua defesa. Segundo a família da menina, a professora tentou forçar a aluna a utilizar o nome do registro de nascimento, no gênero masculino. Depois do ocorrido, a adolescente ainda não conseguiu retornar para as aulas.
Além da transfobia, a mãe da aluna relatou que a mesma professora já havia demonstrado preconceito religioso em 2023, ao obrigar os alunos a rezar em sala de aula ao descobrir que a adolescente é praticante do candomblé. A Polícia Civil confirmou que o caso é investigado na 26ª DP (Todos os Santos) e informou que testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer os fatos.

Veja Também

Acidente entre carro e carreta deixa feridos e trava trânsito em Rio Bananal

Diarista é presa após furtar joias em apartamento de luxo na Praia de Itaparica

Jovem é morto a tiros após ser chamado no portão de casa em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados