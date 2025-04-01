Professora é afastada após denúncia de transfobia contra aluna em escola municipal do Rio

Caso segue sob invetigação da 26ª DP, do bairro Todos os Santos, no Rio Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma professora de uma escola municipal do Rio de Janeiro foi afastada depois de uma denúncia de transfobia contra uma aluna de 13 anos. A família da estudante registrou o caso na última quarta-feira (26), na delegacia de Todos os Santos, na zona norte da capital fluminense. De acordo com o boletim de ocorrência, a educadora teria se recusado a tratar a adolescente pelo nome social adotado oficialmente desde o ano passado.

A Secretaria Municipal de Educação informou que a professora está respondendo a uma sindicância e não atua mais na unidade. "A responsável e a aluna foram acolhidas pela direção da escola e estão sendo acompanhadas por equipe interdisciplinar", afirmou a pasta. O nome da docente não foi divulgado, por isso, a reportagem não pôde localizar sua defesa. Segundo a família da menina, a professora tentou forçar a aluna a utilizar o nome do registro de nascimento, no gênero masculino. Depois do ocorrido, a adolescente ainda não conseguiu retornar para as aulas.