Professor usa roupa alusiva à Ku Klux Klan e é afastado de escola em SP

Professor com roupa semelhante à da organização racista Ku Klux Klan em escola pública no ABC paulista - Reprodução @carlosgianazzi Crédito: Reprodução @carlosgianazzi

Um professor de história da Escola Estadual Amaral Wagner, em Santo André, no ABC paulista, foi afastado pela Secretaria da Educação do Estado após ter circulado no pátio vestido com roupa semelhante à da organização racista Ku Klux Klan.

O episódio veio à tona na noite desta segunda-feira (20), mas ocorreu em 8 de dezembro, durante a Semana Temática e da Olimpíada.

Na ocasião, professores e alunos do terceiro ano puderam escolher um traje para participar do Desfile de Fantasia. O docente foi filmado por alunos.

O professor e deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL) compartilhou a imagem em uma rede social e horas depois a atlética da escola soltou uma nota de esclarecimento.

Inaceitável!

Estou acionando a Seduc e a Diretoria de Ensino de Santo André contra essa cena racista e deplorável de um professor fantasiado com a roupa da Ku Klux Klan, dentro da EE Amaral Vagner. Racistas, não

Passarão! pic.twitter.com/lAT4dKoltT — Prof. Carlos Giannazi 📚🎸 (@carlosgiannazi) December 20, 2021

De acordo com o texto divulgado pela escola, assim que entrou na quadra, o professor foi vaiado e retirado do local pelos estudantes e membros do grêmio e atlética que estavam presentes na hora do ocorrido.

Ele tirou a fantasia e prestou esclarecimentos à direção escolar. Segundo uma carta divulgada pela escola, o professor reconheceu a atitude inadequada e pediu desculpas.

O servidor, que é efetivo, foi afastado pela Secretaria da Educação e não retornará para as suas funções até o término da apuração preliminar.

A Diretoria de Ensino de Santo André formou uma comissão inter-racial para averiguar o caso.