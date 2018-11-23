Professor é preso com 48 mil downloads de pornografia infantil

Professor Rafael Ornellas Barbosa foi preso Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro

O professor de inglês Rafael Ornellas Barbosa, morador de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso nesta quinta-feira por realizar 48 mil downloads de pornografia infantil. Além dele, policiais da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes (DPCA) da cidade prenderam outras duas pessoas envolvidas em crimes de pedofilia.

Uma jovem que já trabalhou com Rafael e preferiu não se identificar contou ter ficado muito surpresa ao saber da prisão do seu antigo coordenador em um curso de idiomas localizado também em Icaraí. Segundo a professora, a personalidade dele não dava qualquer indício de que pudesse ser um suspeito de manter conteúdo de pornogafia infantil para uso pessoal.

 Ele era super tranquilo, uma pessoa muito sociável, comunicativa. Todo mundo que conheço que também o conhece gostava bastante dele. Era visto como gente boa, tinha jeito para conversar com as pessoas. Fiquei assustada e muito surpresa com o que aconteceu. Não podia jamais esperar isso dele. Nunca passou pela minha cabeça  afirmou.

A operação batizada como Revelação contou com o apoio de outras delegacias especializadas e ocorreu em paralelo à operação Luz na Infância, realizada no mesmo dia em 18 estados, no Distrito Federal, e ainda em algumas localidades da Argentina.

A ação da Polícia Civil em Niterói cumpriu nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça. Os agentes atuaram nos bairros de Barreto, Icaraí, Sapê e Cubango.

Após dois meses e meio de investigações, que contou com o uso de um programa para identificação de IPs de quem realiza downloads de pornografia, a autoridade policial representou junto à Justiça pela apreensão dos equipamentos para investigar.

Operação Luz na Infância prende 45 pessoas por crimes relacionados à pornografia infantil

O Ministério da Segurança Pública informou que 45 pessoas foram presas por crimes relacionados à pornografia infantil durante a Operação Luz na Infância até às 17h desta quinta-feira.

Coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a ação mobilizou cerca de mil policiais que atuaram no cumprimento de 69 mandados de busca e apreensão no Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins.