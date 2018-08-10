Professor deve trabalhar por amor? Não há registro de Alckmin ter dito

Tarja Passando a Limpo Eleições Crédito: Marcelo Franco

A frase "Quem quiser dar aula, faça isso por gosto, e não pelo salário. Se quiser ganhar melhor, pede demissão e vá para o ensino privado" vem sendo atribuída a Geraldo Alckmin (PSDB) em sites e em redes sociais, mas não há qualquer registro de que o candidato do tucano à Presidência da República a tenha proferido em algum momento.

(11 97795-0022) do Nos últimos dias, uma imagem que atribui a declaração a Alckmin ganhou força nas redes sociais e teve maior impulso no dia 23 de julho de 2018, após a página São Paulo Querida publicá-la. Cerca de 10 mil pessoas já compartilharam o post no Facebook. A imagem foi enviada ao WhatsAppdo projeto Comprova para ser checada.

Professor tem que trabalhar por amor? Não há registro de que Alckmin tenha dito isso Crédito: Reprodução

O conteúdo foi verificado pelo Gazeta Online, pelo "Poder360" e pelo jornal "O Povo". Outros quatro veículos concordaram com a investigação: "Estadão", "UOL", "Gazeta do Povo" e "Folha de S. Paulo".

Alckmin não é o primeiro político a ser relacionado à declaração polêmica. O Comprova verificou que a frase foi originalmente atribuída, no final de 2011, ao então governador do Ceará Cid Gomes. Na época, ele lidava com uma greve dos professores.

A declaração é semelhante à que virou alvo dos boatos, mas não é exatamente igual. Repercutiu e até outdoors foram colocados em Fortaleza, capital cearense, ironizando a declaração.

Quando assumiu o Ministério de Educação em janeiro de 2015, o irmão do candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) negou a autoria da frase