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Comprova

Professor deve trabalhar por amor? Não há registro de Alckmin ter dito

Afirmação, com mais de 10 mil compartilhamentos nas redes sociais, está sendo enganosamente atribuída ao candidato tucano

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 22:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 22:46
Tarja Passando a Limpo Eleições Crédito: Marcelo Franco
A frase "Quem quiser dar aula, faça isso por gosto, e não pelo salário. Se quiser ganhar melhor, pede demissão e vá para o ensino privado" vem sendo atribuída a Geraldo Alckmin (PSDB) em sites e em redes sociais, mas não há qualquer registro de que o candidato do tucano à Presidência da República a tenha proferido em algum momento.
Nos últimos dias, uma imagem que atribui a declaração a Alckmin ganhou força nas redes sociais e teve maior impulso no dia 23 de julho de 2018, após a página São Paulo Querida publicá-la. Cerca de 10 mil pessoas já compartilharam o post no Facebook. A imagem foi enviada ao WhatsApp (11 97795-0022) do projeto Comprova para ser checada.
Professor tem que trabalhar por amor? Não há registro de que Alckmin tenha dito isso Crédito: Reprodução
O conteúdo foi verificado pelo Gazeta Online, pelo "Poder360" e pelo jornal "O Povo". Outros quatro veículos concordaram com a investigação: "Estadão", "UOL", "Gazeta do Povo" e "Folha de S. Paulo".
Alckmin não é o primeiro político a ser relacionado à declaração polêmica. O Comprova verificou que a frase foi originalmente atribuída, no final de 2011, ao então governador do Ceará Cid Gomes. Na época, ele lidava com uma greve dos professores.
Não há, contudo, uma gravação que confirme a veracidade da frase. Não há nem mesmo precisão sobre onde e quando Cid Gomes teria feito o comentário. Mas, parte de uma entrevista dele, concedida em 2011, está registrada. Nela, o então governador cita professores, policiais, médicos e detentores de cargos eletivos e diz que a atividade pública deve ser exercida "por amor, não por dinheiro".
A declaração é semelhante à que virou alvo dos boatos, mas não é exatamente igual. Repercutiu e até outdoors foram colocados em Fortaleza, capital cearense, ironizando a declaração.
Quando assumiu o Ministério de Educação em janeiro de 2015, o irmão do candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) negou a autoria da frase.
O projeto Comprova é uma coalizão com 24 veículos de imprensa do Brasil. Atua nestas eleições presidenciais no combate à desinformação. Confira outras verificações já publicadas.

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