Problema em radar suspende pousos e decolagens em SP

Aeroporto de Congonhas Crédito: Divulgação

Os aeroportos de São Paulo (Congonhas, Guarulhos e Viracopos) ficaram com pousos e decolagens suspensos por cerca de uma hora na manhã deste sábado. Internautas relataram nas redes sociais atrasos, filas enormes e superlotação nos terminais. Vôos com destino a São Paulo também registram atrasos, segundo as companhias aéreas. Por volta das 10h, as decolagens começaram a ser retomadas.

O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA), ligado ao Comando da Aeronáutica e responsável por questões técnicas como a ocorrida, não detalhou o motivo do problema. Apenas informou que entre as 8h15 e as 9h20 adotou "ações de gerenciamento de fluxo de tráfego aéreo" por causa de "um problema no sinal do radar da Área de Controle Terminal de São Paulo". "Por conta disso, alguns voos sofreram alterações", disse o órgão.

O GRU Airport, terminal de Guarulhos, informou que entre as 9h e as 10h, onze decolagens atrasaram e um pouso foi cancelado. Em Congonhas, os pousos e decolagens ficaram suspensos entre 8h13 e 9h27, informou a Infraero, que administra o terminal. Já em Viracopos, além de atrasos, dois vôos foram remanejados e um cancelado.

"Segundo o comandante do voo em que estou, o problema foi com o radar que controla o tráfego aéreo em São Paulo", contou um usuário do Twitter por volta das 9h. Na sequência, outro respondeu: "Estou no voo Latam 4530 e o comandante informou o mesmo e que não existe prazo para restabelecimento."

De acordo com a Gol Linhas Aéreas, todos os vôos que sairiam de São Paulo ou que tinham como destino a capital paulista, registraram atraso durante toda a manhã e nove dos que pousariam em Congonhas ou Guarulhos até as 10 horas foram enviados para outros aeroportos, entre eles os do Rio e de Curitiba. A Latam informou situação parecida. Até as 10 horas, seis vôos da companhia foram alternados para Ribeirão Preto, Curitiba, Galeão e São José do Rio Preto e outros dois tiveram de ser cancelados.

"O funcionamento do radar já foi restabelecido (às 10 horas), e as operações da companhia estão sendo normalizadas", disse a Latam em nota.

Internautas relatavam os reflexos em outras cidades: "Estou no voo 3289 da TAM e estamos parados em BH sem previsão de decolagem por causa deste problema no Aeroporto de Congonhas", disse um usário da rede Twitter. Outra contou às 10h40: "Estou no 1007 da Gol, que saiu 8h10 do Santos Dumont, foi ate Congonhas e voltou pro Galeão! Voltando agora para SP..."

A queda do serviço também virou motivo para os internautas direcionarem críticas ao Brasil: "Trago um estrangeiro para conhecer e investir no país. Estamos indo de Congonhas para Brasília para poder passear lá e quebra o radar aéreo de São Paulo. Que vergonha. Que vergonha", desabafou.

Procurada para falar sobre os motivos do problema, a ANAC não respondeu à reportagem até a publicação deste texto.