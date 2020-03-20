Primeiros 25 passageiros são retirados de navio retido no Recife

Os primeiros 25 estrangeiros que estavam a bordo do navio Silver Shadow, retido no Recife há uma semana, deixaram a embarcação às 15h45 desta sexta-feira (20).
Eles foram levados direto ao Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre. Às 20h30, outros 180, a maioria formada por britânicos, também vão sair do cruzeiro.
Uma grande operação foi montada envolvendo órgãos do governo de Pernambuco e do governo federal.
Ainda não há previsão de quando os outros viajantes serão retirados.
No navio, havia 291 tripulantes e 316 passageiros. Um casal de canadenses que estava a bordo testou positivo para coronavírus.