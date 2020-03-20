Primeiros 25 passageiros são retirados de navio retido no Recife

Coronavírus já se espalhou por todos os continentes Crédito: denisismagilov - stock.adobe.com

Os primeiros 25 estrangeiros que estavam a bordo do navio Silver Shadow, retido no Recife há uma semana, deixaram a embarcação às 15h45 desta sexta-feira (20).

Eles foram levados direto ao Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre. Às 20h30, outros 180, a maioria formada por britânicos, também vão sair do cruzeiro.

Uma grande operação foi montada envolvendo órgãos do governo de Pernambuco e do governo federal.

Ainda não há previsão de quando os outros viajantes serão retirados.