Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Primeiros 25 passageiros são retirados de navio retido no Recife
Uma semana

Primeiros 25 passageiros são retirados de navio retido no Recife

Eles foram levados direto ao Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre. Às 20h30, outros 180, a maioria formada por britânicos, também vão sair do cruzeiro

Publicado em 20 de Março de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 19:36
Coronavírus já se espalhou por todos os continentes Crédito: denisismagilov - stock.adobe.com
Os primeiros 25 estrangeiros que estavam a bordo do navio Silver Shadow, retido no Recife há uma semana, deixaram a embarcação às 15h45 desta sexta-feira (20).
Eles foram levados direto ao Aeroporto Internacional do Recife/Gilberto Freyre. Às 20h30, outros 180, a maioria formada por britânicos, também vão sair do cruzeiro.
Uma grande operação foi montada envolvendo órgãos do governo de Pernambuco e do governo federal.
Ainda não há previsão de quando os outros viajantes serão retirados.
No navio, havia 291 tripulantes e 316 passageiros. Um casal de canadenses que estava a bordo testou positivo para coronavírus.

Veja Também

Brasil tem 11 mortos e 904 casos confirmados do novo coronavírus

PDF com protocolo contra coronavírus divulgado na internet tem erros

5 lições que aprendemos com o coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados