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"Lua de sangue"

Primeiro eclipse total lunar do ano será esta semana e será visível no Brasil

Evento promete efeito de “lua de sangue”, de acordo com a Nasa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 mar 2025 às 06:41

Publicado em 10 de Março de 2025 às 06:41

O primeiro eclipse lunar de 2025 está marcado para acontecer na sexta-feira, 14, e será visível do Brasil. Este também será o primeiro eclipse lunar total desde 2022, segundo a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa). O fenômeno criará o efeito de "lua de sangue", quando o astro aparece avermelhado no céu.
A coloração vermelha neste tipo de eclipse se dá porque a Lua fica posicionada por completo na parte mais escura da sombra da Terra, chamada umbra.
Eclipse Lunar visto da Curva do Saldanha em Vitória no dia 16/07/2019
O fenômeno criará o efeito de "lua de sangue", quando o astro aparece avermelhado no céu Crédito: Vitor Jubini
"A parte da luz solar que passa pela atmosfera da Terra alcança a superfície da Lua, iluminando-a fracamente", diz a Nasa em uma publicação sobre o fenômeno da sexta-feira. "Cores com comprimentos de onda mais curtos - os azuis e violetas - se dispersam mais facilmente do que cores com comprimentos de onda mais longos, como vermelho e laranja. Como esses comprimentos de onda mais longos atravessam a atmosfera da Terra, e os comprimentos de onda mais curtos se dispersaram, a Lua aparece laranja ou avermelhada", explica a agência.
Um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de modo que a Lua passe pela sombra da Terra.

Como ver do Brasil?

O fenômeno terá visibilidade do continente americano a partir das 0h57, no horário de Brasília, conforme previsão da Nasa. Por volta das 2h10, deve ser possível ver o eclipse parcial acontecer. E a partir das 3h26, o total.
O eclipse está previsto para se encerrar às 5h48. Como são estimativas, estes horários podem variar para mais ou para menos.
A visibilidade também depende da condição meteorológica no local de observação. Quando mais limpo o céu, mais fácil fica ver o eclipse.
"Não é necessário nenhum equipamento especial se as nuvens cooperarem. Afastar-se das luzes brilhantes lhe dará uma visão melhor, assim como utilizar binóculos", diz a Nasa.

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