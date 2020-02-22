Primeira madrugada de Carnaval em São Paulo tem 241 presos

Policial militar em meio a bloco no de Carnaval na capital paulista Crédito: Divulgação/Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu 241 pessoas na primeira madrugada do carnaval no estado de São Paulo, neste sábado (22). Os motivos para as detenções não foram informados. As informações são do centro de comunicação da PM. Ao todo, 2.351 pessoas foram abordadas

A corporação apreendeu, até por volta das 6h deste sábado, 42 celulares roubados ou furtados, sendo que 33 deles tiverem seus donos identificados.

Também foram apreendidos 62,6 quilos de drogas. Em um dos casos, um homem e outros dois menores foram detidos em Campinas (93 km de SP) com maconha e 500 frascos de lança-perfume. No total no estado, 20 armas de fogo foram apreendidas

A PM flagrou e multou 13 motoristas que dirigiam sob o efeito de bebidas alcoólicas. Outros 406 condutores, no entanto, se negaram a realizar o teste do bafômetro e foram autuados por isso.

Segundo a PM, mais de 20 mil policiais participam da operação.