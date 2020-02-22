Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Primeira madrugada de Carnaval em São Paulo tem 241 presos
Prisões em São Paulo

Primeira madrugada de Carnaval em São Paulo tem 241 presos

Segundo o centro de comunicação da Polícia Militar, ao todo, 2.351 pessoas foram abordadas

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 18:42
Policial militar em meio a bloco no de Carnaval na capital paulista Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar prendeu 241 pessoas na primeira madrugada do carnaval no estado de São Paulo, neste sábado (22). Os motivos para as detenções não foram informados. As informações são do centro de comunicação da PM. Ao todo, 2.351 pessoas foram abordadas
A corporação apreendeu, até por volta das 6h deste sábado, 42 celulares roubados ou furtados, sendo que 33 deles tiverem seus donos identificados.  
Também foram apreendidos 62,6 quilos de drogas. Em um dos casos, um homem e outros dois menores foram detidos em Campinas (93 km de SP) com maconha e 500 frascos de lança-perfume. No total no estado, 20 armas de fogo foram apreendidas
A PM flagrou e multou 13 motoristas que dirigiam sob o efeito de bebidas alcoólicas. Outros 406 condutores, no entanto, se negaram a realizar o teste do bafômetro e foram autuados por isso. 
Segundo a PM, mais de 20 mil policiais participam da operação. 
No pré-Carnaval, no sábado (15) e domingo (16) passado foram detidas 265 pessoas e 21 menores foram apreendidos.

Veja Também

FOTOS: o show de alegria do banho de mar à fantasia de Manguinhos

Acompanhe a animação dos foliões no carnaval capixaba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a bicicleta ajudou mulheres indianas a ler, escrever e ter uma vida melhor
Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados