Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PRF já aplicou 349 multas que totalizam R$ 1,77 milhão
GREVE DOS CAMINHONEIROS

PRF já aplicou 349 multas que totalizam R$ 1,77 milhão

Multas são referentes a obstrução das rodovias federais durante a greve dos caminhoneiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 17:42

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 17:42

Em Iconha a Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz a liberação da via Crédito: Pedro Costa
Em meio à paralisação de caminhoneiros por todo o País, a Polícia Rodoviária Federal (PFR) informou neste sábado, 26, que já aplicou 349 multas ao longo dos últimos dias que totalizam R$ 1,77 milhão.
As multas estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 253-A, o código considera infração gravíssima "usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito".
A PRF informou, em balanço das 11h30, que havia 596 pontos ativos de bloqueios (52,28%), mas em sua maioria parciais e sem prejuízo à livre circulação. Outros 544 trechos foram desbloqueados entre meia noite e 11h30. Segundo a corporação, foram criados corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais e combustíveis.
Na última sexta-feira (25), o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública informou que o total de pontos de bloqueio havia chegado a 938, dos quais 419 foram liberados, persistindo 519 (55,3%).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados