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Greve dos caminhoneiros

PRF diz que identifica 'falsas lideranças' em bloqueios de BRs

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há mais bloqueio total ou parcial nas rodovias federais; existem cerca de 500 pontos de aglomeração que estão se tornando menores

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:41
Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Reprodução Facebook PRF
O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Dias, confirmou há pouco, em entrevista, que os policiais rodoviários estão ajudando a identificar "as falsas lideranças" que estariam ameaçando, em alguns dos pontos de concentração, os caminhoneiros que querem voltar ao trabalho.
Segundo o diretor-geral, os policiais, que atuam em determinadas BRs, conhecem os caminhoneiros e as lideranças daquela região. Renato Dias disse que o serviço reservado da PRF está acompanhando a ação das "falsas lideranças", e as forças de segurança, aliadas às Forças Armadas, irão garantir a lei e a ordem, se houver situações críticas em algum ponto.
Renato Dias informou, entretanto, que até o momento não houve qualquer situação que exigisse emprego de força e que a PRF, juntamente com o Exército, está nos pontos de aglomeração para oferecer escolta a todos os caminhoneiros que queiram se deslocar  independentemente de transportarem cargas sensíveis.

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