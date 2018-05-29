PRF diz que identifica 'falsas lideranças' em bloqueios de BRs

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Reprodução Facebook PRF

O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Renato Dias, confirmou há pouco, em entrevista, que os policiais rodoviários estão ajudando a identificar "as falsas lideranças" que estariam ameaçando, em alguns dos pontos de concentração, os caminhoneiros que querem voltar ao trabalho.

Segundo o diretor-geral, os policiais, que atuam em determinadas BRs, conhecem os caminhoneiros e as lideranças daquela região. Renato Dias disse que o serviço reservado da PRF está acompanhando a ação das "falsas lideranças", e as forças de segurança, aliadas às Forças Armadas, irão garantir a lei e a ordem, se houver situações críticas em algum ponto.