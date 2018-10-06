PRF apreende R$ 100 mil em Teresina e suspeita de crime eleitoral

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na noite desta sexta-feira, 5, que foram apreendidos R$ 100 mil em um táxi que seguia da capital do Piauí para a cidade de Piripiri, localizado no norte do Estado. Há a suspeita de crime eleitoral porque, segundo a PRF, o passageiro foi flagrado mantendo contato com um candidato durante a apreensão e não comprovou a origem do dinheiro.

O caso foi encaminhado para apuração da Polícia Federal no Piauí. De acordo com o registro da PRF, a apreensão ocorreu às 17h15, no km 333 da BR 343, próximo a Teresina. A quantia estava escondida no interior de um táxi, conduzido por um motorista de 58 anos.