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Investigação

PRF apreende R$ 100 mil em Teresina e suspeita de crime eleitoral

R$ 100 mil foram apreendidos em um táxi que seguia da capital do Piauí para a cidade de Piripiri, localizado no norte do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 13:32

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 13:32

Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na noite desta sexta-feira, 5, que foram apreendidos R$ 100 mil em um táxi que seguia da capital do Piauí para a cidade de Piripiri, localizado no norte do Estado. Há a suspeita de crime eleitoral porque, segundo a PRF, o passageiro foi flagrado mantendo contato com um candidato durante a apreensão e não comprovou a origem do dinheiro.
O caso foi encaminhado para apuração da Polícia Federal no Piauí. De acordo com o registro da PRF, a apreensão ocorreu às 17h15, no km 333 da BR 343, próximo a Teresina. A quantia estava escondida no interior de um táxi, conduzido por um motorista de 58 anos.
> PRF prende três homens com R$ 13 mil, suspeitos de crimes eleitorais
O passageiro do veículo, identificado pelas iniciais E. H. M. L., de 25 anos, informou ser o proprietário do dinheiro e revelou que havia conseguido R$ 100 mil após transação comercial. Ele, porém, não apresentou nenhum documento para comprovar o lucro com o suposto negócio. Além disso, a PRF divulgou que, durante a abordagem, o suspeito foi flagrado mantendo contato com um candidato, informando a sua localização e apreensão do dinheiro. O nome do candidato não foi revelado pela PRF.

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