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Folha de São Paulo

PRF apreende 300 quilos de maconha na Rodovia Presidente Dutra

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na tarde desta terça-feira (2), cerca de 300 quilos de maconha em um veículo abordado no quilômetro 166 da Rodovia Presidente Dutra, na chegada ao Rio de Janeiro, altura da Pavuna, zona norte da capital. Uma pessoa foi presa na ação.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 ago 2022 às 15:36

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 15:36

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na tarde desta terça-feira (2), cerca de 300 quilos de maconha em um veículo abordado no quilômetro 166 da Rodovia Presidente Dutra, na chegada ao Rio de Janeiro, altura da Pavuna, zona norte da capital. Uma pessoa foi presa na ação.
A droga estava acondicionada no banco traseiro e no porta-malas do veículo, num total de 19 pacotes embalados. As informações são da Agência Brasil.
O preso contou aos policiais, que a maconha tinha saído de São Paulo e seria entregue em uma lanchonete localizada na Avenida Brasil. O homem disse ainda que receberia 10 mil reais pelo transporte da droga.
O material apreendido e o preso foram encaminhados à Polícia Civil, onde foi feito o flagrante. O homem será encaminhado a um presídio do estado, onde ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.
Também nesta terça, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, em ação conjunta com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), 250 quilos de maconha na rodovia Rio-Santos (BR-101), no município de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense. Durante a operação, três pessoas foram presas.
O carro que transportava a droga havia sido roubado em julho deste ano, no Rio de Janeiro e, no momento da abordagem, estava com placa de outro veículo.
A droga era transportada em fardos no porta-malas e no interior do veículo e seguia de São Paulo para o Rio.

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