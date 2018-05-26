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Greve dos caminhoneiros

PRF aplica 349 multas em rodovias, no valor de R$ 1,77 milhão

Entidades de caminhoneiros dizem não terem sido notificadas

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 18:37
Polícia Rodoviária Federal também está escoltando caminhões Crédito: Direitos reservados | Polícia Rodoviária Federal
Desde terça-feira (22), dia seguinte ao início da paralisação de caminhoneiros em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu 349 multas por obstrução de via, que juntas somam R$ 1,77 milhão em infrações.
Nesta sexta-feira (25), uma liminar no STF estipulou também que sejam aplicadas multas de R$ 100 mil por hora a entidades e R$ 10 mil por dia a motoristas que atuarem em bloqueios de rodovias.
Entidades como a Associação Brasileira dos Caminhoneiros (Abcam) e a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) disseram, no entanto, não terem recebido informações sobre a aplicação de multas contra si ou contra motoristas nas estradas, apesar de manterem contato constante com seus filiados paralisados.
Segundo a PRF, a grande maioria das multas são relativas ao artigo 253-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê como infração gravíssima usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela.
De acordo com balanço divulgado pela PRF na manhã deste sábado (26), sexto dia de paralisação dos caminhoneiros, 544 dos 596 pontos de bloqueio nas rodovias registrados haviam sido liberados.

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