Pressão de Temer e destempero de Ciro uniram blocão a Alckmin

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A entrada do ex-deputado Valdemar Costa Neto, que controla o PR, nas negociações; os destemperos verbais do candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes; e a atuação do próprio presidente Michel Temer nos bastidores são apontados por dirigentes do chamado "centrão" (DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade) como os fatores decisivos para que os caciques do grupo optassem por fechar uma aliança com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

O acordo foi fechado na quinta-feira e já tem data para ser anunciado: no próximo dia 26. Temer disse a integrantes do centrão que Ciro não era confiável e que os partidos que também integram seu governo não poderiam aceitar fazer campanha para quem o critica de forma voraz. O mesmo discurso foi usado por Valdemar nos encontros do centrão, dando fôlego aos aliados de Alckmin que sempre apontaram a instabilidade do pededista como fator negativo para fechar uma aliança.

Ao final, prevaleceu o pensamento do centrão de manter as fatias de poder e de escolher aquele candidato que acredita poder manter e ampliar esses espaços. O centrão foi criado no final da década de 1980 e atuou fortemente no início da década de 1990 dentro do Parlamento, em especial na Câmara. A força do grupo foi resgatada na gestão de Eduardo Cunha (MDB) no comando da Câmara e agora pelo atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ), idealizador da formação atual do grupo.

Segundo aliados, Temer se reuniu no último domingo com Maia para passar sua posição. O presidente da Câmara era o principal defensor da aliança com Ciro, sempre minimizando suas declarações e afirmando que ele tinha maior viabilidade eleitoral do que Alckmin.

E, na quinta-feira, Temer se encontrou com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), e ainda com o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Na conversa com Ciro Nogueira, o presidente reiterou as preocupações a respeito de Ciro, que o chamou de "quadrilheiro". Temer lembrou que o pededista chamou os partidos do seu governo de "picaretas" e destacou que não era possível ser do governo e apoiar um candidato com essa postura.

Temer preferia que o grupo estivesse com o MDB — que tem Henrique Meirelles como pré-candidato, mas sabe que isso não seria possível. Os partidos evitam se atrelar publicamente ao partido de Temer, devido à sua impopularidade.

— É preciso fazer uma escolha — disse Temer, segundo interlocutores, pedindo que não apoiassem Ciro Gomes.

O presidente da República ainda manteve nos últimos dias frequentes contatos com o presidente do PRB, Marcos Pereira. Dentro do centrão, Marcos Pereira sempre foi o maior defensor da aliança com Alckmin, com quem se encontrava em meios às negociações.

Depois das conversas no Palácio do Planalto, Aguinaldo Ribeiro foi para São Paulo, para o encontro com Alckmin, representando o PP. Dentro do PP, a posição de Ciro Nogueira de uma aliança com o PDT não era unânime: a ala governista queria fechar com Alckmin. Além de Aguinaldo, outro defensor era o deputado Ricardo Barros (PP-PR).

Nas reuniões do centrão, a postura do PR deu ânimo à ala do PP ligada a Temer e ainda aos democratas que estavam perdendo força dentro do DEM diante da campanha de Rodrigo Maia em favor de Ciro Gomes. Na reta final, o deputado Mendonça Filho (DEM-PE) se sentiu confortável para defender publicamente a aliança com Alckmin, assim como o deputado Rodrigo Garcia (DEM-SP), que foi secretário de Alckmin no governo paulista e nesta sexta-feira foi oficializado como vice na chapa de João Doria ao governo de São Paulo.

Acertados, os cinco partidos partiram para o encontro com Alckmin, na quinta-feira, com uma pauta de reivindicações e dando um recado ao PSDB: querem ser tratados como iguais, reclamando que muitos tucanos tratam os integrantes das siglas do blocão como inferiores.

O destempero final de Ciro, ao xingar uma promotora, enterrou as pretensões de apoio. Os apoiadores de Alckmin insistiram que ele não era confiável e que não havia garantia de que ele manteria os acertos feitos com as siglas no calor da campanha.

— A entrada do Valdemar foi decisiva, ele agiu como um jogador de poker. Mas os partidos disseram ao Geraldo que não aceitam um governo do PSDB sozinho — disse um dirigente do blocão.

NEGOCIAÇÃO DE CARGOS NO FUTURO GOVERNO

Os partidos esperam ter espaço no governo em ministérios e outros cargos, caso Alckmin seja eleito. O PR deverá lutar para manter seu feudo no Ministério dos Transportes, além de indicar o vice do tucano, o empresário Josué Gomes. Mas o maior objetivo do PR sempre foi e continua sendo eleger uma bancada na Câmara em torno de 40 deputados.

O PP quer também participar da máquina governamental, mas estaria negociando apoio para comandar o Senado. Apesar do pedido, a empreitada é considerada difícil, já que o MDB comanda o Senado há décadas, e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) articula para voltar ao comando, caso seja reeleito em outubro.

No DEM, o presidente da sigla, ACM Neto, disse a interlocutores que já está resolvendo a questão do senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), candidato ao governo estadual e incomodado com o poder de Marconi Perillo, candidato ao Senado, na campanha de Alckmin, na qual é o coordenador político. Nas conversas com Alckmin, ACM Neto recebeu a informação de que Perillo sairá do comando político e ficará cuidando de sua campanha ao Senado. Oficialmente, Perillo diz que não foi informado.

O presidente do Solidariedade, Paulo Pereira da Silva, é que tem o maior problema de acalmar sua base sindicalista. Por isso, o principal item da pauta de reivindicações apresentada a Alckmin foi a promessa de criar uma nova fonte de financiamento das centrais sindicais, para compensar o fim da obrigatoriedade do imposto sindical.

Além de todas as concessões, o acordo prevê liberdade de atuação nos estados, onde há problemas nos palanques regionais, e a unidade nacional em torno de Alckmin.