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Rio de Janeiro

Presos fazem rebelião em cadeia de Japeri, na Baixada Fluminense

Agentes penitenciários são mantidos reféns pelos detentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 00:03

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 00:03

Imagens feitas de helicóptero da PM mostram movimentação na unidade Crédito: Reprodução
Presos da Penitenciária Milton Dias Moreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, iniciaram uma rebelião na unidade no início da noite deste domingo. Pelo menos quatro agentes penitenciários, um deles chefe de segurança da cadeia, são feitos reféns pelos detentos. Há informações de que alguns presos estão armados. A Polícia Militar foi acionada para ajudar a conter a rebelião.
Em nota, a secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que houve uma tentativa de fuga no presídio, na tarde deste domingo, e logo depois, os presos deram início à rebelião. O Secretário de Estado de Administração Penitenciária, David Anthony Gonçalves Alves, ativou o centro de crise no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A Seap informa ainda que o Grupamento de Intervenção Tática (GIT) , o Subsecretário de Gestão Operacional e a Coordenação de área já estão no local, com o apoio do Batalhão de Choque e diversas unidades da Polícia Militar, diz o comunicado da assessoria de imprensa da pasta.
A rebelião ocorre dois dias após o presidente Michel Temer decretar intervenção federal na Segurança Pública do Rio. Desde o ato presidencial, na sexta-feira, as 54 unidades prisionais do estado do Rio estão em alerta.
Neste domingo, antes do início da rebelião, Seap havia informado, em nota, que antecipou medidas para evitar reação nos presídios. "Uma série de medidas operacionais foram adotadas, com o objetivo de impedir as instabilidades no sistema carcerário", afirmou o secretário de Administração Penitenciária do Rio.

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