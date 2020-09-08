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Com regras

Presos do Rio voltam a receber visitas a partir desta quinta-feira

Não será permitida, nesse momento, a entrada de menores de 18 anos

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 16:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2020 às 16:30
Prisão
(Imagem ilustrativa) Crédito: Dione Silva de Castro
Os internos das unidades prisionais do Rio de Janeiro poderão receber visitas, novamente, a partir desta quinta-feira (10). De acordo com a Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária), o retorno da rotina de visitas será gradual e com restrições.
A permissão para a volta das visitas nos presídios foi dada, por meio de decreto, publicado na última sexta (4) pelo governo estadual. As visitas sociais estavam suspensas desde o dia 13 de março, com o objetivo de prevenir o contágio do novo coronavírus.
De acordo com a Seap, nos próximos dias, será publicado em Diário Oficial uma resolução explicando as normas de como será o retorno. Elas serão divulgadas nas redes sociais.
Entre algumas regras, está que cada preso somente poderá receber um visitante. Não será permitida, nesse momento, a entrada de menores de 18 anos. Além disso, visitantes de grupo de risco e presos em grupo de risco não serão inclusos.

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"Neste sentido, foram entregues três máscaras reutilizáveis a todos os internos do sistema prisional durante o mês de agosto. A ação teve como objetivo adiantar os procedimentos de segurança para o retorno da rotina de visitas e evitar o contágio no interior das unidades, diz trecho da nota da Seap.

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