Preso suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle Franco

Móbile pendurado na porta da família: 'Marielle presente' Crédito: Reprodução de vídeo

Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital prenderam, na tarde desta terça-feira (29), Thiago Bruno Mendonça, conhecido como Thiago Macaco, de 33 anos, no interior de uma loja do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte.

A prisão cumpre um mandado expedido pelo juízo da 2ª Vara Criminal, com base em investigação da própria especializada. Thiago Macaco é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria, o Cabeça, colaborador do vereador Marcello Siciliano (PHS). Carlos Alexandre foi morto no dia 8 de abril deste ano, quando estava em um bar, no bairro da Boiúna, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Thiago Macaco também é citado no depoimento de uma testemunha-chave do caso da execução da vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes, no dia 14 de março deste ano, no Estácio, conforme revelou reportagem.

Segundo a testemunha, que é um ex-miliciano, ele seria ligado a Orlando de Curicica, chefe da milícia da Boiúna, atualmente preso. Os dois teriam participado do assassinato da parlamentar, que estaria atrapalhando os negócios do grupo paramilitar na Zona Oeste. Esses negócios também interessariam a Siciliano, que nega as acusações.