Preso em Pernambuco suspeito de assalto a carro-forte em Viracopos

Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia Crédito: Divulgação/Redes sociais

A Polícia Federal prendeu em Caruaru, no interior de Pernambuco, um homem suspeito de ter participado do assalto a um carro-forte, em outubro último, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com o suspeito de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foram apreendidos R$ 300 mil em dinheiro. A PF apurou que o suspeito estava na região quando aconteceu o ataque ao terminal de cargas do aeroporto.

Conforme a investigação, o homem estaria envolvido em outros assaltos na capital e Grande São Paulo. A suspeita é de que o dinheiro encontrado com ele tenha sido obtido em ações criminosas. O suspeito estava na companhia de outro homem, que também foi preso. Eles estariam planejando assaltos na região.

Os dois suspeitos estavam sendo monitorados e foram presos no domingo, 3. Nesta segunda-feira, 4, eles foram levados para uma audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão temporária em preventiva. Conforme a PF, com os suspeitos presos, as investigações vão continuar.

O assalto à empresa de transporte de valores levou o caos ao aeroporto de Viracopos no dia 17 de outubro. Cerca de 20 homens invadiram o terminal e atacaram o carro forte com armas de guerra. Houve tiroteio e perseguição.