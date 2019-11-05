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São Paulo

Preso em Pernambuco suspeito de assalto a carro-forte em Viracopos

Com o suspeito de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foram apreendidos R$ 300 mil em dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2019 às 10:29

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 10:29

Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia rodovia Crédito: Divulgação/Redes sociais
A Polícia Federal prendeu em Caruaru, no interior de Pernambuco, um homem suspeito de ter participado do assalto a um carro-forte, em outubro último, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Com o suspeito de 34 anos, que não teve o nome divulgado, foram apreendidos R$ 300 mil em dinheiro. A PF apurou que o suspeito estava na região quando aconteceu o ataque ao terminal de cargas do aeroporto.
Conforme a investigação, o homem estaria envolvido em outros assaltos na capital e Grande São Paulo. A suspeita é de que o dinheiro encontrado com ele tenha sido obtido em ações criminosas. O suspeito estava na companhia de outro homem, que também foi preso. Eles estariam planejando assaltos na região.

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Os dois suspeitos estavam sendo monitorados e foram presos no domingo, 3. Nesta segunda-feira, 4, eles foram levados para uma audiência de custódia e a Justiça converteu a prisão temporária em preventiva. Conforme a PF, com os suspeitos presos, as investigações vão continuar.
O assalto à empresa de transporte de valores levou o caos ao aeroporto de Viracopos no dia 17 de outubro. Cerca de 20 homens invadiram o terminal e atacaram o carro forte com armas de guerra. Houve tiroteio e perseguição.
Três suspeitos foram mortos em confronto com os policiais. Outra três pessoas, inclusive uma refém dos bandidos, foram feridas. Os criminosos incendiaram três caminhões para bloquear as pistas da Rodovia Santos Dumont (SP-79), de acesso ao terminal.

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