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Não conseguiu expelir os aparelhos

Preso é internado após engolir cinco celulares

Após retornar da saída do Dia das Mães, ele continuou com os aparelhos no organismo até passar mal

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 14:55
Detento reclamava de dores abdominais e náuseas, apresentando ainda quadro de vômito Crédito: SAMU
Um detento do presídio de Formiga, centro-oeste de Minas, precisou ser levado nesta quinta-feira, 17, para um hospital de Belo Horizonte para um atendimento de emergência por um motivo inusitado. Após passar mal na unidade prisional, Riverson Costa Fernandes, de 31 anos, confessou que aproveitou a saída do Dia das Mães no último final de semana e engoliu cinco celulares. Como voltou à cadeia e não conseguiu expelir os aparelhos, pediu ajuda médica.
Um raio-X feito numa Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade confirmou a presença dos telefones no corpo do preso. "Com o exame, conseguimos ver os aparelhos no estômago dele", explicou o médico Vladimir Moreira, que fez o atendimento ao detento na UPA.
Devido à gravidade do caso, Fernandes teve de ser transferido para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS), na capital Belo Horizonte, onde permanece internado. O detento reclamava de dores abdominais e náuseas, apresentando ainda quadro de vômito. Ele contou que, além dos celulares, engoliu também dois carregadores.
TRASNFERÊNCIA
Dois agentes e um médico acompanharam o preso na ambulância do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Formiga até o hospital em Belo Horizonte, a quase 200 quilômetros de distância.
A Secretaria de Estado de Administração Prisional informou que a transferência aconteceu porque "as unidades locais de saúde não conseguiram realizar os procedimentos necessários". E que o preso está "sob escolta aguardando o procedimento médico devido". O estado de saúde dele não foi informado.

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