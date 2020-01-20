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Acre

Presídio em Rio Branco registra fuga de 26 detentos

Segundo informações, presos fizeram buraco na parede e fugiram usando corda de lençóis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 14:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 14:00

Segundo informações, presos fizeram buraco na parede e fugiram usando corda de lençóis Crédito: Elenilson Oliveira/Governo Acre
Ao menos 26 presos fugiram da Penitenciária Francisco d´Oliveira Conde, em Rio Branco (AC), na madrugada de hoje (20). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, os detentos, que cumpriam pena em regime fechado, escaparam por um buraco aberto na parede de uma cela do Pavilhão L. Após acessar o pátio, o grupo usou cordas improvisadas com lençóis para escalar o muro do estabelecimento penal.
De acordo com a secretaria, o governo estadual já solicitou apoio de outras instituições, inclusive federais e de estados vizinhos, para tentar evitar que os presos deixem o estado e sejam recuperados o quanto antes. Barreiras policiais foram instaladas ou reforçadas em Rio Branco com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal e do Exército.

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Forças policiais estão no local, dando apoio à recontagem dos presos e reforçando a segurança no presídio. Além disso, para evitar novas fugas, a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública determinou a revista em todos os estabelecimentos penais do estado.
Com informações da Agência Brasil

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