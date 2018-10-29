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América Latina

Presidentes começam a felicitar Bolsonaro

Líderes do México e do Chile enviam mensagens pelo Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 23:04

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 23:04

Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil
Presidentes da América Latina já estão felicitando a vitória de Jair Bolsonaro (PSL). Líderes estão utilizando o Twitter para comentar a vitória do novo presidente do país:
Felicito o povo brasileiro por uma eleição limpa e democrata. Felicito a Jair Bolsonaro pela sua grande vitória eleitoral. Convido-o a visitar Chile, e estou seguro que trabalharemos com vontade, força, e visão do futuro em favor do bem-estar de nossos povos e da integração, escreveu Sebastian Piñera, presidente do Chile.
Enrique Peña Nieto, presidente mexicano em fim do mandato, foi na mesma linha:
Em nome do povo e do governo do México felicito a Jair Bolsonaro por sua eleição como Presidente de la República Federativa del Brasil, en uma exemple jornada que reflete a força democrática deste país.
Mauricio Macri, da Argentina, também se pronunciou pela rede social:
Felicitações a Jair Bolsonaro pela vitória no Brasil! Desejo que trabalhemos juntos rapidamente pela relação de nossos países e o bem-estar de argentinos e brasileiros, escreveu.
O líder da extrema-direita italiana saldou Bolsonaro:
Também no Brasil os cidadãos mandaram a esquerda embora. Bom trabalho ao presidente Bolsonaro, a Amizade entre nossos povos e nossos governos agora será ainda mais forte, escreveu publicando uma foto sua é uma foto do presidente eleito do Brasil.

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