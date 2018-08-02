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REVIRAVOLTA

Presidente nacional do PRB diz que Amaro vai disputar a Câmara

O deputado estadual era pré-candidato ao Senado

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 21:30
O deputado Amaro Neto Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales
O deputado estadual Amaro Neto (PRB), até então pré-candidato ao Senado, deve "descer" para a Câmara, ou seja, tentar uma vaga deputado federal. A informação foi confirmada no final da tarde desta quarta-feira (1º) pelo presidente nacional do PRB, Marcos Pereira.
Ele contou à reportagem que esteve reunido, em Brasília, com Amaro e Roberto Carneiro, presidente do PRB estadual. "É melhor ele ir para a Câmara. A eleição para o Senado seria mais disputada. Ele está empatado com Magno e Ricardo, tem chances de ser eleito (para o Senado), mas para deputado seria mais tranquilo", afirma Pereira.
Questionado se o partido, ou Amaro, teriam sofrido alguma pressão para mudar o cargo a ser disputado pelo apresentador de TV, o presidente negou: "Nenhuma pressão, nada. Foi uma decisão nossa, analisando o que é melhor para o partido no Estado". Mas por que agora? "É porque agora está no limite do prazo, só isso", complementou Pereira.
A reportagem entrou em contato com Amaro, que disse apenas que está retornando ao Estado. 
O PRB já fechou parceria com a senadora Rose de Freitas (Podemos), pré-candidata ao governo, para disputar o Senado na chapa dela. O Podemos também flerta com o senador Magno Malta (PR), pré-candidato à reeleição, e a Rede, aliada de primeira hora da senadora, já tem a pré-candidatura do delegado Fabiano Contarato ao mesmo cargo.
O presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel, confirmou que esta possibilidade, de Amaro concorrer a uma vaga na Câmara, estava sendo avaliada pelos dirigentes do PRB desde o início do dia. O partido realizou sua convenção nacional, em Brasília, no começo da tarde. Amaro e Carneiro foram à capital federal para participar do evento.
Segundo Gilson Daniel, na tarde desta quarta Rose esteve reunida com Magno para continuar as tratativas da aliança. O presidente do PRB, Marcos Pereira, teria ligado para Magno para falar da mudança na candidatura de Amaro. No desenho anterior, a chapa de Rose já tinha Amaro e Contarato certos para as duas vagas ao Senado, o que era considerada uma boa composição, para o Podemos. "Este era um desenho possível, agora decidiremos outros. Agora está decantando a questão de quem sai, quem fica. Ainda há muito o que conversar", declarou.

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