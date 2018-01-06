Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Presidente dos Correios pedirá demissão nas próximas semanas
Dedicação à campanha

Presidente dos Correios pedirá demissão nas próximas semanas

No lugar dele, assumirá o comando da estatal o atual vice-presidente de Finanças, Carlos Roberto Fortner
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 21:01

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 21:01

Guilherme Campos: saída de Campos é pelo menos a segunda baixa no terceiro escalão do governo em razão das eleições Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil
O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD), confirmou nesta sexta-feira, 5, que o presidente dos Correios, Guilherme Campos, pedirá demissão nas próximas semanas.
No lugar dele, assumirá o comando da estatal o atual vice-presidente de Finanças, Carlos Roberto Fortner, também ligado a Kassab.
A data exata da saída será acertada em reunião entre Campos e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, na próxima semana.
Segundo Kassab, Campos sairá para se dedicar à campanha eleitoral. O executivo pretende concorrer a uma vaga na Câmara em 2018 por São Paulo.
Ele já foi deputado por três mandatos, mas não se reelegeu em 2014. Já estava acertado que ele deixaria o cargo no fim de março, mas resolvemos antecipar para se dedicar à campanha e para participar de um grupo para ajudar na aprovação de matérias de interesse do governo, como a reforma da Previdência, disse o ministro.
Campos deixará o comando dos Correios em meio à crise financeira da empresa, que é vinculada ao ministério de Kassab.
Pelo quinto ano consecutivo, a estatal fechou 2017 no vermelho  o balanço do ano passado ainda não foi publicado.
A companhia, palco inaugural do mensalão há mais de dez anos, também amargou rombos em 2015 e em 2016.
Para tentar reverter a crise, a estatal fez plano de demissão dos funcionários (PDV), propôs alterações no plano de saúde dos empregados e fechou agências.
BAIXAS
A saída de Campos é pelo menos a segunda baixa no terceiro escalão do governo em razão das eleições.
No fim de novembro, o paraibano Leonardo Gadelha pediu demissão da presidência do INSS para se dedicar à campanha para deputado federal no pleito de outubro deste ano.
No lugar dele, foi nomeado Francisco Paulo Soares Lopes, que era assessor da Presidência da Dataprev e, assim como Gadelha, foi indicado pelo PSC.
As eleições também motivaram saídas no primeiro escalão nas últimas semanas. No final de dezembro, o deputado Ronaldo Nogueira (PTB-RS) pediu demissão do Ministério do Trabalho.
No lugar dele, foi nomeada a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ). Na última quarta-feira, 3, Marcos Pereira (PRB) pediu exoneração do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Seu substituto ainda não foi definido. Pereira e Nogueira querem concorrer a uma vaga na Câmara em 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados