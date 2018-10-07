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Fake news

Presidente do TSE admite dificuldade para combater fake news

Rosa Weber diz que não conhece promessas de Fux sobre o combate a notícias falsas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 19:56

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 19:56

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, fala durante coletiva Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), Rosa Weber , reconheceu neste domingo as dificuldades da Justiça Eleitoral em combater a difusão de fake news , uma das armas mais usadas em campanhas eleitorais deste ano. A ministra disse que a distribuição massiva de notícias falsas com fins eleitorais é um fenômeno recente e, por isso, não se sabe ainda como enfrentar o problema.
"Não é que o TSE nada tenha feito. Previnir fake news, eu não conheço como poderíamos ter atuado nessa área onde temos um princípio maior, da liberdade de expressão, como lembrou o ministro Jungmann", disse a presidente do TSE, numa entrevista ao lado do ministro Raul Jungmann (Segurança Pública), no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional.
A ministra fez a declaração ao responder uma pergunta sobre porque o TSE nada fez até o momento para conter a onda de fake news nas eleições deste ano. O combate a fake news foi uma das promessas mais repetidas pelo ex-presidente do tribunal Luiz Fux. Nas últimas entrevistas que deu, antes de deixar o tribunal, Fux fazia declarações contra notícias falsas mesmo antes de ser perguntado sobre o assunto.
"Relativamente ao que o ministro Fux prometeu eu não posso me manifestar. Não tenho sequer conhecimento das promessas do ministro Fux a respeito (do assunto)", afirmou a ministra.
Rosa Weber não respondeu também sobre o que o TSE fará em relação a decisão da TV Record de fazer uma entrevista com o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) na quinta-feira, sem abrir o mesmo espaço na programação para os concorrentes. A ministra se limitou a dizer que é contra qualquer tipo de censura prévia e que o TSE, em casos como esse, só atua pós-facto, ou seja, depois que o fato já aconteceu.
"Eu não atuei nesse evento", disse. 
 
Logo depois, aparentemente incomodada com as perguntas dos repórteres, a ministra abreviou a entrevista.
"O TSE tem dificuldades para enfrentar esse problema (fake news e outros crimes), como nós todos temos.Toda colaboração que vier, inclusive da imprensa, será extremamente bem-vinda", disse a ministra antes de deixar o Centro Integrado, na sede da Polícia Rodoviária Federal.

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