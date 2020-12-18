Presidente do TJ do Rio derruba liminar que proíbe turismo em Búzios

Praia de Búzios, no Rio de Janeiro: turistas terão que deixar a cidade Crédito: Thiago Freitas/Ministério do Turismo

Em resposta a recurso da prefeitura de Búzios, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares, determinou a reabertura do turismo na cidade. Para a decisão, prevaleceu a tese da independência dos poderes e o impacto da medida para a economia do município.

"Configurados o manifesto interesse público e a grave lesão à ordem e à economia pública que a decisão judicial impugnada está a causar, defiro o pedido de suspensão [do lockdown]", escreveu o desembargador Tavares na decisão.

Na quinta-feira (17), o juiz Raphael Baddini de Queiroz Campos, da 2ª Vara de Armação dos Búzios, havia suspendido as medidas de flexibilização no município carioca e restabelecido decreto de março, determinando o fechamento de praias, quadras poliesportivas, estabelecimentos comerciais, hotéis e pousadas.

Ele apontou que o balneário está em estágio de Bandeira Vermelha - Risco 3, com elevada chance de colapso da rede de saúde.

A restrição provocou uma série de protestos na cidade. Revoltados com a decisão, trabalhadores do setor de comércio e turismo de Búzios se manifestaram na quinta para a permanência de turistas no município em alta temporada.