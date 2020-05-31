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Monitoramento

Presidente do STF tem alta hospitalar, mas continua de licença médica

Toffoli precisou passar por uma cirurgia para retirada de um abscesso no último dia 23, e, desde então, estava internado para monitoramento. Ele chegou a ser testado para Covid-19 e apresentou resultado negativo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2020 às 14:12

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 14:12

Ministro Dias Toffoli durante sessão de encerramento do ano forense no STF
Ministro Dias Toffoli durante sessão  no STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, teve alta hospitalar ontem (30), informou na manhã deste domingo a assessoria de comunicação do ministro. Ele já está em casa, mas continua de licença médica até o próximo domingo, acrescenta a assessoria.
Ele tinha sido diagnosticado com pneumonia. Toffoli precisou passar por uma cirurgia para retirada de um abscesso no último dia 23, e, desde então, estava internado para monitoramento. Ele chegou a ser testado para  Covid-19 e apresentou resultado negativo.
O ministro Luiz Fux assumiu interinamente a presidência da Corte enquanto Toffoli estiver afastado.

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