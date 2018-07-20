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Eleição

Presidente do PRP reafirma que não indicará vice de Bolsonaro

Ovasco Resende se reuniu com presidente do PSL, mas ofensiva não surtiu efeito

Publicado em 

20 jul 2018 às 00:54

Publicado em 20 de Julho de 2018 às 00:54

Crédito: Reprodução | Instagram
Apesar da tentativa de aliados do pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, de retomar a discussão de uma aliança com o PRP, o presidente da legenda, Ovasco Resende, disse ao GLOBO nesta quinta-feira (19) que está mesmo descartado o nome do general da reserva Augusto Heleno como vice na chapa de Bolsonaro ou qualquer outra indicação feita pelo partido.
O dirigente se reuniu hoje, em São Paulo, com o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebianno, e com Julian Lemos, vice-presidente da legenda. Os dois marcaram o encontro com Resende para tentar segurar o PRP na aliança tendo Heleno como vice. O PRP, no entanto, rejeitou novamente a aliança, confirmando o isolamento do candidato, líder nas pesquisas de intenções de votos.
— A gente já havia oficializado essa questão de que o PRP não irá indicar o nome do general Heleno para vice do candidato a presidente Jair Bolsonaro, essa questão está resolvida. Não é só o general Heleno, não iremos indicar nome nenhum nessa chapa de coligação majoritária — afirmou o presidente do PRP, horas depois da reunião.
Ovasco Resende não descartou, no entanto, apoiar futuramente a candidatura a presidente da República de Jair Bolsonaro.
— Se nós vamos apoiá-los ou fazer coligações com eles, só o futuro vai dizer lá nas convenções — afirmou o presidente do PRP.
Além do partido nanico, que rejeitou a aliança com o pré-candidato à Presidência, o PR também desistiu de se coligar a Bolsonaro. O vice que o candidato queria na legenda era o senador Magno Malta (PR-ES), mas as negociações não avançaram.
Com o naufrágio das duas principais apostas, o pré-candidato corre em busca de uma alternativa. Uma delas é a advogada Janaína Paschoal, filiada ao mesmo PSL. O nome dela vinha sendo cotado para a disputa do do governo de São Paulo, embora pessoas ligadas ao partido no estado acreditem que a advogada prefira concorrer à vaga de deputada.
— Não sei o que eles vão fazer (na convenção partidária), se já estarão prontos para outra vice ou outro vice, mas a questão do PRP já está resolvida oficialmente — disse o dirigente do PRP ao GLOBO.
 

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