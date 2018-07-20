Presidente do PRP reafirma que não indicará vice de Bolsonaro

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Apesar da tentativa de aliados do pré-candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, de retomar a discussão de uma aliança com o PRP, o presidente da legenda, Ovasco Resende, disse ao GLOBO nesta quinta-feira (19) que está mesmo descartado o nome do general da reserva Augusto Heleno como vice na chapa de Bolsonaro ou qualquer outra indicação feita pelo partido.

O dirigente se reuniu hoje, em São Paulo, com o presidente nacional do PSL, Gustavo Bebianno, e com Julian Lemos, vice-presidente da legenda. Os dois marcaram o encontro com Resende para tentar segurar o PRP na aliança tendo Heleno como vice. O PRP, no entanto, rejeitou novamente a aliança, confirmando o isolamento do candidato, líder nas pesquisas de intenções de votos.

— A gente já havia oficializado essa questão de que o PRP não irá indicar o nome do general Heleno para vice do candidato a presidente Jair Bolsonaro, essa questão está resolvida. Não é só o general Heleno, não iremos indicar nome nenhum nessa chapa de coligação majoritária — afirmou o presidente do PRP, horas depois da reunião.

Ovasco Resende não descartou, no entanto, apoiar futuramente a candidatura a presidente da República de Jair Bolsonaro.

— Se nós vamos apoiá-los ou fazer coligações com eles, só o futuro vai dizer lá nas convenções — afirmou o presidente do PRP.

Além do partido nanico, que rejeitou a aliança com o pré-candidato à Presidência, o PR também desistiu de se coligar a Bolsonaro. O vice que o candidato queria na legenda era o senador Magno Malta (PR-ES), mas as negociações não avançaram.

Com o naufrágio das duas principais apostas, o pré-candidato corre em busca de uma alternativa. Uma delas é a advogada Janaína Paschoal, filiada ao mesmo PSL. O nome dela vinha sendo cotado para a disputa do do governo de São Paulo, embora pessoas ligadas ao partido no estado acreditem que a advogada prefira concorrer à vaga de deputada.

— Não sei o que eles vão fazer (na convenção partidária), se já estarão prontos para outra vice ou outro vice, mas a questão do PRP já está resolvida oficialmente — disse o dirigente do PRP ao GLOBO.