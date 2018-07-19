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Eleição 2018

Presidente do PRP diz que Bolsonaro deu 'prazo para ontem' sobre vice

Ovasco Resende acrescentou que não recebeu nenhum convite oficial do presidenciável para o partido entrar na chapa nas eleições 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 01:19

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 01:19

Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O presidente nacional do PRP, Ovasco Resende, disse nesta quarta-feira (18), que, mediante ao prazo que o PSL deu ao partido para decidir se aceitaria a chapa de vice do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições 2018, a legenda revolveu declinar da aliança. Ao Estado, Resende disse que o PSL queria para ontem saber se o PRP aceitaria o general da reserva Augusto Heleno na chapa de Bolsonaro. Ele disse ainda que não recebeu nenhum convite oficial de Bolsonaro para o partido entrar na chapa.
O general Heleno e a nossa pré-candidata a (deputada) federal, Bia Kicis, levaram para mim o convite para o general ser o vice. Hoje (ontem) eles (representantes do PSL) ligaram para nós, mas vamos aguardar a decisão da Executiva Nacional que direção iremos tomar, disse.
Resende disse também que, depois da recusa do partido a liberá-lo para ser vice de Bolsonaro, Heleno informou ao partido ficaria na coordenação da campanha do deputado e sairia do PRP. Nós queríamos que ele (general) ficasse no PRP para ser candidato ao Senado ou a deputado federal, ponderou.
Em nota, o partido informou que tem conversado com todos os pré-candidatos que tenham interesse em ter o partido na sua chapa majoritária. Geraldo Alckmin e Alvaro Dias foram os primeiros a convidar o PRP; assim como já houve um aceno de Marina Silva, da Rede, com quem o PRP esteve em 2014."
Uma das propostas mais fortes na Executiva é a possibilidade de liberar as executivas estaduais para apoiarem os candidatos a presidente de sua preferência, desde que a decisão não atrapalhe a meta preconizada na cláusula de desempenho, informou.
Já a presidente estadual do PRP no Rio, Eliane Cunha, disse que a filosofia do presidenciável Jair Bolsonaro não combina com a sigla e, por isso, a candidatura do general da reserva Augusto Heleno para a vaga de vice na chapa foi descartada. Eliane disse ao Estado que o partido se sentiu honrado com o convite, mas que a aliança contraria alguns interesses do partido.
Nós nos sentimos honrados, ele é um deputado de mandato, mas contraria um pouco alguns interesses nossos regionais. Ainda não tomamos a decisão de quem será o nosso candidato a presidente. Ainda estamos verificando o que mais se adequa à nossa filosofia partidária, ao nosso discurso, mas Bolsonaro não combina, não dá, disse Eliane.
Questionada sobre o que incomodaria o partido em relação à Bolsonaro, Eliane respondeu que o deputado vende outra ideologia. Às vezes não dá para nos alinharmos 100%. Agradecemos muito, mas lamentavelmente não é do nosso interesse essa chapa. Desejamos a maior sorte para ele e para o Brasil e que vença o melhor, disse.

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