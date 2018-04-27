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Presidente do BNDES reduz previsão de desembolsos em 2018

Dyogo Oliveira afirmou que desembolsos devem ficar entre R$ 75 bi e R$ 80 bi neste ano, enquanto seu antecessor, Paulo Rabello, tinha meta de superar os R$ 90 bi

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 19:51
Presidente do BNDES, Dyogo Oliveira Crédito: Ministério do Planejamento
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, afirmou nesta quinta-feira (26) que é "factível" os desembolsos da instituição de fomento ficarem entre R$ 75 bilhões e R$ 80 bilhões neste ano.
Para o executivo, o valor é condizente com a esperada recuperação da economia ao longo de 2018, mas a estimativa é mais comedida do que os números que vinham sendo falados na gestão de Paulo Rabello de Castro, que deixou a presidência do BNDES no início do mês para concorrer ao Planalto pelo PSC nas eleições de outubro.
No fim de janeiro, Rabello disse a jornalistas em São Paulo que o BNDES tinha como meta para 2018 superar os R$ 90 bilhões de desembolsos.
Também no início do ano, durante as discussões sobre as regras para pagar a participação nos lucros e resultados (PLR) aos funcionários em 2018, a diretoria do BNDES chegou a propor a meta de desembolsos totais de R$ 94 bilhões como critério para pagar a PLR, mas a ideia acabou vetada no conselho de administração.
Em 2017, o BNDES liberou R$ 70,751 bilhões, queda nominal (sem descontar a inflação) de 20% em relação a 2016. O valor desembolsado no ano passado foi o menor desde 1999, quando o volume foi de R$ 67,859 bilhões, em valores atualizados. No primeiro trimestre deste ano, o valor desembolsado foi de R$ 11,153 bilhões, 28% a menos do que em igual período de 2017.
Questionado se liberar até R$ 80 bilhões neste ano não seria pouco, dada a recuperação da economia, Oliveira lembrou que os investimentos tendem a cair mais durante as recessões. Por isso, os desembolsos tenderão a crescer ao longo do ano. "Não é pouco, porque não é que o BNDES não tenha dinheiro. Não temos demanda (por crédito para investimentos)", disse Oliveira.

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