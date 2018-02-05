Presidente da Petrobras discorda de relatório que expôs fraude

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, discordou dos termos de relatório do Ibama, que acusou a estatal de ter fornecido dados falsos para a análise de contaminação de águas, fraudando o real impacto ambiental provocado por sua atividade de exploração marítima de petróleo. Ele deu explicações parecidas àquelas já fornecidas pela Petrobras ao GLOBO, que revelou o caso na edição desta segunda-feira (05).
De acordo com o parecer técnico 43/2017 do Ibama, obtido com exclusividade pelo GLOBO por meio da lei de acesso à informação, a empresa subavalia a quantidade de óleos e graxas despejados no oceano por plataformas como a P-51, localizada na bacia de Campos, no Norte do litoral fluminense. Parente, porém, explicou que há duas metodologias regulamentadas pelo Ibama. A Petrobras usava uma e, agora, o órgão estabeleceu que a outra deveria utilizada. Segundo ele, não há fraude e já está em discussão um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Ibama.
"Existem duas metodologias regulamentadas pelo Ibama. Em determinado momento eles entenderam que deveria deixar de ser por uma metodologia e deveria ser feita por outra metodologia. As duas regulamentadas pelo próprio Ibama. É isso que estamos discutindo. Achamos equivocados os termos do relatório, mas o fiscal tem autonomia para escrever o que quiser, embora tenhamos também o direito de discordar. Estamos absolutamente serenos quanto a isso, até porque já estávamos em entendimento com o próprio Ibama de fazer esse termo de ajustamento de conduta", afirmou Parente.
Segundo ele, a metodologia é seguida pela Petrobras desde 1986, conforme orientação do próprio Ibama.
"De maneira nenhuma concordamos com os termos daquele relatório, uma vez que estava sendo feito como exatamente o Ibama dizia que tinha que ser feito desde 1986. Portanto discordamos dos termos deste relatório, mas estamos trabalhando com o Ibama. Temos certeza de que haverá compreensão no final para a assinatura desse termo de ajustamento de conduta", disse Parente.
Quando foi procurada pela reportagem do GLOBO, a Petrobras já tinha informado que usa o mesmo método de medição do teor de óleo e graxa (TOG) na água produzida desde 1986, sempre chancelado pelo órgão ambiental, e que o Ibama mudou seu entendimento sobre como as análises devem ser feitas apenas em 2015. A estatal, ademais, negocia há seis meses um termo de compromisso com o órgão para se adequar às novas regras. O documento tem previsão de assinatura para as próximas semanas e envolverá não só a P-51, mas cerca de 30 plataformas da Bacia de Campos. Com isso, o Ibama planeja regularizar a situação em toda a região em uma média de três anos.
Parente esteve em Brasília nesta segunda-feira e visitou a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia. Ele negou que tenham conversado sobre algum processo de interesse da Petrobras na corte.
"Foi uma visita institucional. Não tinha tido essa oportunidade de visitar a presidente. Falamos de Petrobras. Ela é uma pessoa que gosta muito da Petrobras. Mas nenhum tema específico foi discutido. Foi institucional, como fiz na semana passada também com a procuradora-geral da República (Raquel Dodge)", disse Parente.