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"Vai terminar, não sei quando"

Presidente da FPF garante conclusão do Paulistão dentro de campo

Não existe nenhuma chance de o Campeonato Paulista, em suas diferentes divisões, ser encerrado fora de campo por causa da pandemia do coronavírus. Quem garantiu isso foi o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 16:12

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 16:12

Palmeiras estreia com vitória na Libertadores
Presidente da FPF garantiu que o Paulistão irá acabar dentro de campo Crédito: Cesar Greco
Não existe nenhuma chance de o Campeonato Paulista, em suas diferentes divisões, ser encerrado fora de campo por causa da pandemia do coronavírus. Quem garantiu isso foi o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.
"Apesar de alguns não acreditarem ou não quererem, os campeonatos que já começaram vão terminar. Mas não sabemos quando", afirmou o presidente em entrevista ao Fox Sports.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para Carneiro Bastos, os campeonatos estaduais são mais fáceis de serem concluídos porque os jogadores e equipes não precisam necessariamente usar aeroportos para viajarem, devido às distâncias pequenas entre uma cidade e outra.
"O estadual é a competição mais fácil de terminar, apesar de sabermos que vamos enfrentar enormes dificuldades. O futebol de São Paulo e os clubes são cumpridores dos seus compromissos", comentou.

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Nesta quarta-feira (15), os representantes dos 16 clubes que disputam o Paulistão vão participar de uma reunião virtual com membros da FPF para iniciarem a discussão sobre o futuro do campeonato. A situação das séries A2 e A3 serão discutidas nos dias seguintes.
Faltam duas rodadas para o final da primeira fase do Paulistão. Ponte Preta e Água Santa estariam rebaixados. Já Santos, Oeste, Santo André, Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Red Bull Bragantino e Guarani formariam as quartas de final.

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