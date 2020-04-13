Presidente da FPF garante conclusão do Paulistão dentro de campo

Presidente da FPF garantiu que o Paulistão irá acabar dentro de campo Crédito: Cesar Greco

Não existe nenhuma chance de o Campeonato Paulista, em suas diferentes divisões, ser encerrado fora de campo por causa da pandemia do coronavírus. Quem garantiu isso foi o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

"Apesar de alguns não acreditarem ou não quererem, os campeonatos que já começaram vão terminar. Mas não sabemos quando", afirmou o presidente em entrevista ao Fox Sports.

Para Carneiro Bastos, os campeonatos estaduais são mais fáceis de serem concluídos porque os jogadores e equipes não precisam necessariamente usar aeroportos para viajarem, devido às distâncias pequenas entre uma cidade e outra.

"O estadual é a competição mais fácil de terminar, apesar de sabermos que vamos enfrentar enormes dificuldades. O futebol de São Paulo e os clubes são cumpridores dos seus compromissos", comentou.

Nesta quarta-feira (15), os representantes dos 16 clubes que disputam o Paulistão vão participar de uma reunião virtual com membros da FPF para iniciarem a discussão sobre o futuro do campeonato. A situação das séries A2 e A3 serão discutidas nos dias seguintes.