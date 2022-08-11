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Folha de São Paulo

Presidente da Força Sindical diz que momento pede que diferenças fiquem de lado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, definiu como natural a união das centrais sindicais e entidades patronais na assinatura da carta...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 10:07

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 10:07

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, definiu como natural a união das centrais sindicais e entidades patronais na assinatura da carta da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Segundo ele, a democracia é um bem maior, que vai além das diferenças.
"O segredo é ter sido uma carta muito bem elaborada, que prega a sociedade acima de suas diferenças. Sem democracia não há governo e não se resolve os problemas sociais", diz.
Ele reforça que a busca por estabilidade política e econômica é fundamental para que as empresas sigam operando no Brasil e os trabalhadores mantenham seus empregos. "Mantemos nossas diferenças nos acordos coletivos e na posição ideológica, mas concordamos que sem democracia fica pior para todo mundo."

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