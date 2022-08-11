Presidente da Força Sindical diz que momento pede que diferenças fiquem de lado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Força Sindical, Miguel Torres, definiu como natural a união das centrais sindicais e entidades patronais na assinatura da carta da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Segundo ele, a democracia é um bem maior, que vai além das diferenças.

"O segredo é ter sido uma carta muito bem elaborada, que prega a sociedade acima de suas diferenças. Sem democracia não há governo e não se resolve os problemas sociais", diz.