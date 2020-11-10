Presidente da Embratur diz que Brasil preserva o meio ambiente

Presidente da Embratur, Gilson Machado Neto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado, afirmou nesta terça-feira (10) que o Brasil preserva o meio ambiente, que chamou de "o maior patrimônio brasileiro". Em evento no Palácio do Planalto sobre a retomada das atividades do setor de turismo, Machado elogiou a atuação do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente.

Para Machado, Salles cuida com "maestria" da área ambiental, apesar dos alto índices de desmatamento e queimadas no biomas da Amazônia e Pantanal registrados neste ano.

O presidente da Embratur destacou ainda que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o País que tem a maior probabilidade de crescimento no pós pandemia. Ele reconheceu, contudo, que o setor aéreo passa por dificuldades e precisa ser destravado, assim como o setor de cruzeiros, algo que afirmou que o governo já trabalha para fazer.