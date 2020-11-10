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Declarações

Presidente da Embratur diz que Brasil preserva o meio ambiente

Em evento no Palácio do Planalto sobre a retomada das atividades do setor de turismo, Gilson Machado também elogiou a atuação do ministro Ricardo Salles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 18:17

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:17

Presidente da Embratur, Gilson Machado Neto
Presidente da Embratur, Gilson Machado Neto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado, afirmou nesta terça-feira (10) que o Brasil preserva o meio ambiente, que chamou de "o maior patrimônio brasileiro". Em evento no Palácio do Planalto sobre a retomada das atividades do setor de turismo, Machado elogiou a atuação do ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente.
Para Machado, Salles cuida com "maestria" da área ambiental, apesar dos alto índices de desmatamento e queimadas no biomas da Amazônia e Pantanal registrados neste ano.
O presidente da Embratur destacou ainda que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o País que tem a maior probabilidade de crescimento no pós pandemia. Ele reconheceu, contudo, que o setor aéreo passa por dificuldades e precisa ser destravado, assim como o setor de cruzeiros, algo que afirmou que o governo já trabalha para fazer.
Machado ressaltou que a área do turismo foi muito afetada pela pandemia da Covid-19, mas que o setor conta com o apoio do governo e segue a linha de "sobrevivência". Ele destacou o Brasil tem um "déficit na balança do turismo", mas conta com potencial para expandir a atividade turística. "Será um novo recomeço e quem sabe o turismo não tenha mais ou igual importância ao agronegócio", comentou.

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