Presidente da CUT é detido a caminho de Porto Alegre

Viatura da Polícia Rodoviária Federal para ônibus da CUT Crédito: Divulgação | PRF

O presidente da Central Única dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul (CUT-MS), Genilson Duarte, foi detido na madrugada desta quarta-feira (24), após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal abordar o ônibus clandestino em que ele estava. Duarte possuía um mandado de prisão aguardando cumprimento desde o ano passado.

O veículo, que partiu do MS em direção a Porto Alegre, foi contratado pela CUT local do estado do Centro Oeste para acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula, no Sul. Sem as licenças necessárias cobradas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus foi parado na barreira de fiscalização da BR-386, perto de Montenegro (RS), por volta das 5h da manhã, segundo informou a PRF.

O ônibus foi apreendido e os passageiros encaminhados para outro veículos. Duarte foi preso e conduzido para a Polícia Civil de Montenegro, para realizar os procedimentos necessários.

MANDADO EM ABERTO

A prisão preventiva de Duarte foi expedida, no dia 06 de novembro de 2017, em função de seu não comparecimento  nem pessoalmente, nem por meio de um advogado  em uma ação civil pública em que ele foi citado por edital.

A polícia, porém, não tem acesso ao teor desta ação civil pública.