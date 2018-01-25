Presidente da CUT é detido a caminho de Porto Alegre

O presidente da Central Única dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul (CUT-MS), Genilson Duarte, foi detido na madrugada desta quarta-feira (24), após uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal abordar o ônibus clandestino em que ele estava. Duarte possuía um mandado de prisão aguardando cumprimento desde o ano passado.
O veículo, que partiu do MS em direção a Porto Alegre, foi contratado pela CUT local do estado do Centro Oeste para acompanhar o julgamento do ex-presidente Lula, no Sul. Sem as licenças necessárias cobradas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus foi parado na barreira de fiscalização da BR-386, perto de Montenegro (RS), por volta das 5h da manhã, segundo informou a PRF.
O ônibus foi apreendido e os passageiros encaminhados para outro veículos. Duarte foi preso e conduzido para a Polícia Civil de Montenegro, para realizar os procedimentos necessários.
MANDADO EM ABERTO
A prisão preventiva de Duarte foi expedida, no dia 06 de novembro de 2017, em função de seu não comparecimento nem pessoalmente, nem por meio de um advogado em uma ação civil pública em que ele foi citado por edital.
A polícia, porém, não tem acesso ao teor desta ação civil pública.