Presidenciável Eymael visita o ES e afirma estar com Casagrande

José Maria Eymael, pré-candidato à presidência da República pelo PSDC Crédito: Tati Beling/ALES

O pré-candidato à Presidência da República, José Maria Eymael (PSDC), chegou nesta segunda-feira (18) ao Estado para participar de agendas com lideranças do partido e reafirmou a parceria com o ex-governador Renato Casagrande (PSB) para as eleições ao governo do Estado.

Ele esteve na sessão da Assembleia Legislativa, discursou na tribuna na Casa, a convite do único deputado do partido, Euclério Sampaio (PSDC), e em seguida partiu para um encontro com lideranças de Linhares. Nesta terça-feira (19) deve tomar um café da manhã com Casagrande, e depois se reunir com os prefeitos de Vila Velha, Max Filho (PSDB), e de Cariacica, Juninho (PPS).

Em entrevista durante sua passagem pela Assembleia, Eymael comentou sobre o encontro com o socialista. "A nossa expectativa é positiva, já estivemos juntos no passado, e estaremos certamente juntos agora. E quem elege, governa junto", disse.

A agenda também faz parte de uma estratégia de pré-campanha, já que ele deve disputar a Presidência da República pela quinta vez. Ele concorreu em 1998, em 2006, em 2010 e em 2014.

"Agora é a nossa vez, somos um partido com 73 anos de história. Fui deputado federal duas vezes, deputado constituinte. O próximo presidente da República tem que ter uma obsessão pelo desenvolvimento, fazer esse país crescer. Só o desenvolvimento vai trazer recursos para a saúde, educação, segurança. Pensamos em governar o país dentro de uma trilogia: competência, honra e caráter", afirma.

Entre suas bandeiras, ele aponta o combate à corrupção entre os destaques: "Uma proposta que consideramos fundamental é ter um sistema independente de auditoria pública, identificando a corrupção no nascedouro, prendendo e punindo os corruptos. Criar um modelo de metas sociais e ter um cronograma para a sociedade acompanhar".