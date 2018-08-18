Presidenciáveis vão ao Nordeste em busca de votos de eleitores de Lula

Para(PSDB), a busca por votos no Nordeste ainda não é uma prioridade. O tucano vai concentrar forças no Centro-Sul do país, onde é mais conhecido e tem perdido eleitores para outros concorrentes, como Bolsonaro. Isso não significa, entretanto, que Alckmin ficará ausente do Nordeste. O candidato deverá visitar alguns estados onde não esteve durante a pré-campanha, como Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte. O discurso para a região será na segurança. Uma das propostas é implantar no Nordeste o primeiro batalhão da Guarda Nacional que ele promete criar para substituir a Força Nacional de Segurança.