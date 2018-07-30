Presidenciáveis em semana de definições partidárias no ES

Bolsonaro durante carreata em Vitória no ano passado Crédito: Marcelo Prest

Pelo menos dois candidatos à Presidência da República estarão no Estado esta semana para participar das convenções partidárias e reforçar o lançamento de pré-candidatos ao governo do Estado.

Nesta terça-feira (31), está prevista a chegada de Jair Bolsonaro (PSL) às 18 horas para participar da convenção estadual da sigla, que deve lançar o nome do tenente-coronel Foresti ao Palácio Anchieta. O evento será no Álvares Cabral, em Vitória.

Bolsonaro ainda vai permanecer no Espírito Santo durante a quarta-feira, fazendo agendas com empresários e com profissionais da área da segurança pública.

Na quinta-feira, 2 de agosto, o senador e pré-candidato à Presidência Álvaro Dias também estará no Estado para a convenção do Podemos, que oficializará a pré-candidatura de Rose de Freitas ao governo. Na manhã de sábado, o PDT estadual deve contar com a presença de Ciro Gomes (PDT) na convenção da sigla, na Serra.

A maior parte das convenções ficará para os dois últimos dias antes do prazo limite, nos próximos sábado (4) e domingo (5). Pelo menos 19 siglas optaram por agendar nessas datas.

Nesta segunda-feira será a vez do PSDB realizar sua convenção estadual, às 19h, no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia. O partido fechou apoio a Renato Casagrande (PSB) para o governo do Estado na semana passada e terá Ricardo Ferraço como candidato à reeleição ao Senado.

ARTICULAÇÕES

Com a realização de três convenções neste domingo (PSD, PPL e PRTB), o grupo político de Rose não se reuniu para avançar nas negociações, segundo o presidente do Podemos, Gilson Daniel.

Eles ainda tentam atrair MDB, PRP, Patriota, PTC, PMN, SDD e outras legendas. "Teremos reuniões a partir de amanhã (segunda) às 10 horas. A partir delas, acredito que façamos o anúncio oficial de todos os nossos apoios", disse.

BALANÇO DAS CONVENÇÕES

REALIZADAS

SÁBADO (28/07)

SOLIDARIEDADE

Em convenção realizada na Assembleia Legislativa, o partido decidiu lançar dois candidatos a deputado federal e 15 a deputado estadual. Delegou à Executiva a decisão sobre qual coligação fará parte. Há conversas com Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (Podemos).

PSC

Apesar da presença de Casagrande, o partido não anunciou apoio ao socialista durante convenção, na Câmara de Vitória. O partido lançou o nome do presidente estadual Reginaldo Almeida para deputado federal e 25 candidatos a deputado estadual.

PSDC

Realizou a convenção na Câmara de Vila Velha, reafirmou o apoio a Casagrande na majoritária, e delegou à Executiva a decisão sobre as proporcionais

DOMINGO (29/07)

PSD

Em convenção na Câmara de Vitória, o partido sinalizou apoio à Rose e decidiu que o partido vai esperar mais alguns dias antes de decidir quais serão os seus candidatos.

PRTB

Lançou o nome de Gabriel Rui ao Senado, e não definiu quem apoiará para o governo.

PPL

Vai apoiar Casagrande e delegou a decisão de coligações à Executiva Estadual.

AGENDADAS

SEGUNDA-FEIRA (30 DE JULHO)

PSDB

Realiza convenção às 19h, no Cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, Vitória.

TERÇA-FEIRA (31 DE JULHO)

PSL

Realiza convenção às 18h, no Álvares Cabral, em Bento Ferreira, Vitória. O pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, chegará ao local após o encerramento do encontro, para falar aos apoiadores.

QUARTA-FEIRA (1º DE AGOSTO)

DEM

Realiza convenção às 13h, no auditório do Edifício London Office Tower, na Enseada do Suá, em Vitória.

REDE

Realiza convenção às 19h, no Centro Comunitário de Laranjeiras, na Serra.

QUINTA-FEIRA (2 DE AGOSTO)

PODEMOS